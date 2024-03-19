Недоторканні запаси Землі. Названо нафтові джерела, які нам не слід чіпати (фото)

У новому дослідженні вчені склали атлас родовищ цінних ресурсів, від яких нам слід відмовитися, щоб зупинити закипання планети.

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Людство більше не лякають кліматичною кризою, вчені прямо заявляють — вона вже тут: 2023 рік офіційно став найспекотнішим за всю історію спостережень, і у 2024 ситуація, ймовірно, не покращиться. Передбачається, що на нас чекають ще більш інтенсивні хвилі спеки, посухи та лісових пожеж, пише SciTechDaily.

І все ж дослідники не полишають надію на те, що нам вдасться стримати закипання планети. Щоправда, для цього, як показує нове дослідження вчених з Університету Барселони, нам доведеться відмовитися від експлуатації більшої частини наявних енергетичних ресурсів вугілля, газу та нафти в регіонах по всьому світу. Передбачається, що такий крок дасть змогу досягти умов Паризької угоди зі зміни клімату — стримати підвищення глобальної середньої температури на рівні до 1,5°C.

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Раніше вчені сперечалися про те, чи можливо це загалом, проте нове дослідження показує, що мета цілком реальна. У новій роботі команда представила "атлас негорючої нафти у світі" — карту світу, розроблену з урахуванням екологічних і соціальних критеріїв. На цьому атласі вказані нафтові ресурси, які людству не варто розробляти, щоб стримати глобальне закипання Землі.

Атлас був створений під керівництвом професора Марті Орта-Мартінеса з факультету біології Інституту дослідження біорізноманіття. Команда вважає, що для досягнення цілей Паризької угоди людям необхідно уникати експлуатації нафтових ресурсів у найбільш соціально-екологічно чутливих районах планети. Йдеться про:

природні території, що охороняються;

території високого багатства ендемічних видів;

міські території;

території корінних народів.

Водночас за словами Орта-Мартінеса, однієї лише відмови від експлуатації родовищ, на жаль, виявиться недостатньо для стримування кліматичної кризи. Команда запевняє, що їхній "Атлас негорючої нафти" фактично є новою дорожньою картою, що доповнює вимоги міжнародної кліматичної політики. Основна проблема полягає в тому, що у світі досі існує величезний попит на викопне паливо, що лише посилює соціально-екологічні гарантії під час експлуатації енергетичних ресурсів.

У дослідженні представлено атлас негорючої нафти у світі, розроблений на основі екологічних і соціальних критеріїв з метою зниження викидів CO₂ в атмосферу, боротьби з наслідками зміни клімату та відповідності цьому міжнародному договору. Фото: Nature Communications

Орта-Мартінес зазначає, що їхня карта лише вказує на нафтові ресурси, які людству слід було б залишити під землею. Результати дослідження також показали, що експлуатація цих родовищ, по суті, є несумісною з виконанням зобов'язань Паризької угоди.

Автори дослідження дійшли висновку, що мета зі стримування глобального потепління планети на 1,5°C вимагає повного зупинення розвідки нових родовищ викопного палива, припинення ліцензування його видобутку і передчасного закриття 75% нафтових родовищ.

Раніше Фокус писав про те, що чим ближче кліматична катастрофа, тим більше нафти ми викачуємо.