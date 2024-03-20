Біля берегів Греції знаходять затонулі кораблі: археологи відшукали підказки в "Іліаді" Гомера

Один зі знайдених кораблів, затонулих біля острова Касос, датується 3000 роком до н.е.

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Археологи використовували підказки в давньогрецькій поемі Гомера "Іліаді", щоб знайти затонулі кораблі біля берегів Греції. Зазначається, що "Іліада" була написана у 800 році до н.е., дія в якій відбувається ближче до кінця Троянської війни, пише IFLScience.

У своїй роботі археологи з Національного дослідницького фонду Греції та Міністерства культури використовували різні історичні джерела, щоб відшукати місцезнаходження 10 затонулих кораблів. Вони пішли на дно в період між 3000 роком до н.е. і аж до Другої світової війни. Велика частина цих корабельних аварій сталася неподалік від острова Касос.

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За словами вчених, серед вищезгаданих джерел була "Іліада" Гомера. У ній згадується острів Касос, який як великий торговий центр приєднався до боротьби проти Трої.

Таким чином археологам вдалося знайти уламки кораблів періоду 3000 р. до н. е., класичного періоду (близько 450 р. до н. е.), римського періоду (200 р. до н. е. — 300 р. н. е.), середньовічного та османського періодів, а також один дерев'яний човен завдовжки 25-30 метрів.

Пошуки в районі острова Касос ведуться з 2019 року за допомогою гідролокаторів та інших інструментів. За цей час вдалося виявити різні артефакти із затонулих кораблів, що дало змогу зазирнути в минуле цього регіону.

На затонулих кораблях, переважно, перебували товари з Європи, Африки та Азії. Серед незвичайних знахідок була іспанська амфора, що датується 150-170 роками н.е., а також африканські керамічні вироби Терра сигіллата, що датуються римською епохою.

Нагадаємо, археологи знайшли корабель часів війни за вухо Дженкінса. Учені виявили британський військовий корабель "Тайгер", який затонув 1742 року в Мексиканській затоці.