У США воронка проковтнула чоловіка разом зі спальнею: їхніх слідів так і не знайшли (відео)

Геологи пояснили, що сталося і чому такий небезпечний ґрунт у штаті Флорида.

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Останніми днями в соцмережах знову з'явилися згадки про випадок, що трапився у Флориді, де під одним із житлових будинків відкрилася воронка, яка поглинула спальню разом з її господарем. Цей моторошний випадок трапився ще 2013 року, але досі слідів ані чоловіка, ані частин зруйнованого будинку не було знайдено, пише IFLScience.

37-річний Джефф Буш спав у своєму будинку в Сеффнері, штат Флорида, коли під його спальнею утворилася воронка в землі. Діра була діаметром 6 метрів.

Брат загиблого Джеремі та його подруга Рейчел почули, як нещасний чоловік кричить, але не змогли йому допомогти.

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"Ми чули крик Джеффа. Ми побігли коридором і відчинили двері до його спальні, але все, що ми побачили, була велика діра. Там не було ні спальні, ні Джеффа", — каже Рейчел.

Джеремі стрибнув у яму, щоб спробувати врятувати брата, але заступник шерифа витягнув чоловіка назад, оскільки земля продовжувала валитися.

"Можу заприсягтися, що чув, як брат вигукує моє ім'я, просячи про допомогу", — згадує Джеремі.

Рятувальники так і не змогли відшукати тіло Джеффа у вирві, що відкрилася, яка також проковтнула цілком і всі меблі зі спальні. Через деякий час інженери вирішили, що будинок надто небезпечний, щоб продовжувати пошуки. У підсумку, будинок знесли, а яму засипали щебенем.

Але через кілька років провал знову відкрився і, на щастя, цього разу ніхто не постраждав.

За словами вчених, уся річ у тім, що штат Флорида багатий на вапняк, який особливо схильний до карстових вирв.

"Такі вирви найчастіше зустрічаються в регіонах, які геологи називають карстовою місцевістю. У цих регіонах типи гірських порід, які знаходяться під поверхнею, можуть природним чином розчинятися під дією ґрунтових вод, які протікають через них. Ці розчинні породи включають в себе соляні пласти, гіпс, вапняк та інші карбонатні породи", — пояснюють у Геологічній службі США.

Коли порода розчинилася під дією ґрунтових вод, під поверхнею утворилися підземні печери. У таких місцях з часом утворюються провали. Приміром, найбільша карстова вирва розташована в Китаї і має ширину близько 537 метрів, а глибину 662 метри.

Нагадаємо, всередині карстової воронки можуть мешкати нові види тварин. Учені думають, що у величезній карстовій воронці в Китаї, в якій розташований стародавній ліс, мешкають нові, ще не виявлені тварини.