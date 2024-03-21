Польське 200-річне "Серце саду" втретє стало найкрасивішим деревом Європи (фото)

Дослідники підбили підсумки конкурсу "Європейське дерево року 2024", титул втретє поспіль дістався польському дереву.

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Конкурс "Європейське дерево року" прославляє зв'язок людства з природою і показує найкрасивіші та унікальні дерева континенту. Дослідники зазначають, що цей конкурс особливо важливий сьогодні, коли над світом нависла загроза кліматичної кризи, здатна зруйнувати "зелені легені" Землі, пише BBC.

Цього року, титул дістався польському дереву, також відомому як "Серце саду". Зазначимо, монументальне дерево звичайного бука росте в старовинному парку ботанічного саду Вроцлавського університету. Ба більше, "Серце саду" забирає нагороду європейського дерева року вже втретє поспіль.

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Однак "Серце саду" далеко не єдине красиве і дивовижне дерево на континенті. На другому місці конкурсу розташувався плакучий бук із Байє в Нормандії. Ширина його крони становить неймовірні 40 метрів, а тому місцевій владі довелося потурбуватися про структурну підтримку дерева, щоб зберегти його в цілості.

Плакучий бук із Байє в Нормандії Фото: Emmanuel Boitier

На третьому місці конкурсу розмістилося 1000-річне оливкове дерево Лурас, що росте на Сардинії, Італія. Дослідники припускають, що цей вид може жити до 3-4 тисяч років, а саме по собі дерево Лурас є одним із найстаріших зразків оливи на всьому острові.

1000-річне оливкове дерево Лурас, що росте на Сардині Фото: Valerio Atzori Corpo forestale Sardegna

Не менш дивовижною видається і звичайна камелія з Португалії — вона стала сильним конкурентом, проте не посіла призові місця в конкурсі.

Звичайна камелія з Португалії Фото: José Couceiro da Costa

На десятому місці в списку переможців конкурсу розмістився солодкий каштан Рексхема в Актон-парку, який було подано на конкурс від Великої Британії. Науковці припускають, що вік цього гігантського віку налічує майже 500 років. У минулому дерево вже пережило безліч штормів і зуміло вижити, навіть тоді, коли його "пограбували" на дрова в післявоєнній Британії 1940-х років.

Солодкий каштан Рексхема в Актон-парку Фото: Hannah Farnell

Раніше Фокус писав про те, що стародавнє дерево віком 350 млн виглядає так, ніби воно з іншої планети.