Щороку під час сексу помирає безліч людей: учені назвали причину

Дослідники пов'язують раптову серцеву смерть і сексуальну активність.

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У сексу існує безліч фізичних і психологічних переваг, серед яких зниження кров'яного тиску, поліпшення імунітету і сну, пише ScienceAlert.

Під час акту фізичної близькості та оргазму в нашому організмі вивільняється окситоцин, який також називають гормоном любові. Він відіграє важливу роль для побудови довіри та зв'язку між людьми.

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Але є й погані новини, іноді люди помирають під час сексу або незабаром після нього. На щастя, статистика смертей під час сексу надзвичайно низька і становить 0,6% усіх випадків раптової смерті.

Існує багато причин, чому це відбувається з людьми. У більшості випадків це спричинено фізичним навантаженням або ліками, що відпускаються за рецептом (наприклад, препаратами для лікування еректильної дисфункції), або забороненими наркотиками, як-от кокаїн, або і тим, і іншим.

Учені кажуть, що ризик раптової серцевої смерті (РСС) зростає з віком. Згідно з дослідженням, проведеним у Німеччині, серед 32 000 раптових смертей за 33-річний період 0,2% випадків сталися під час сексуальної активності.

Раптова смерть наздоганяла переважно чоловіків, чий середній вік становив 59 років. Найчастіше вони помирали від серцевого нападу, а також інфаркту міокарда. Дослідження раптової серцевої смерті та сексуальної активності в США, Франції та Південній Кореї показують аналогічні результати.

Але в Лондонському університеті Святого Георгія з'ясували, що раптова смерть під час сексу характерна не тільки для чоловіків середнього віку. Автори дослідження вивчали раптову серцеву смерть у 6847 випадках, що сталися в період із січня 1994 року по серпень 2020 року.

З них 17 (0,2%) сталися під час або протягом однієї години після сексуальної активності. Середній вік смерті становив 38 років, і 35% випадків припало на жінок, що вище, ніж у попередніх дослідженнях.

Причинами цих смертей були не серцеві напади, як це було у літніх чоловіків. У половині випадків причиною було раптове порушення серцевого ритму, яке називається синдромом раптової аритмічної смерті.

Друге місце посіло розшарування аорти, на яке припало 12% летальних випадків.

Решта випадків були пов'язані зі структурними аномаліями, як-от кардіоміопатія (захворювання серцевого м'яза, через яке серцю складніше перекачувати кров до решти частин тіла), або з рідкісною групою генетичних станів, відомих як каналопатії.

Нове дослідження припускає, що раптова серцева смерть у людей віком до 50 років здебільшого спричинена синдромом раптової аритмічної смерті або кардіоміопатією.

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