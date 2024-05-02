Для підтримки фізичної форми на Місяці астронавти зможуть бігати по "Стіні смерті" (відео)

Вчені вважають, що для уникнення втрати м'язової маси в умовах низької гравітації астронавтам на Місяці можна використовувати подобу циркового атракціону.

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Зараз NASA активно готується до повернення астронавтів на Місяць уперше з 1972 року. Згідно з планом, ця історична подія має відбутися восени 2026 року. Але на Місяці гравітація набагато нижча за земну, а це означає, що астронавти зазнають її негативного впливу на організм людини. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Royal Society Open Science, пропонують незвичайний спосіб підтримувати свою фізичну форму астронавтам на Місяці. Для цього потрібно використовувати подобу циркового атракціону "Стіна смерті", пише The Guradian.

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Щоб майбутні дослідники Місяця не втратили свою фізичну форму і м'язову масу, їм потрібно вирушати на пробіжки. Але вчені вважають, що бігати потрібно не на горизонтальній біговій доріжці, а в циліндрі, який являє собою місячну форму циркового атракціону "Стіна смерті".

У цирку це дерев'яна циліндрична конструкцію, в якій їздять на мотоциклах каскадери, які показують, що можна таким чином кинути виклик гравітації.

Автори дослідження вважають, що схожу конструкцію можна використовувати і на Місяці, де астронавти двічі на день, підтримувані спеціальними тросами, зможуть здійснювати пробіжки по стіні. Науковці вважають, що місячної гравітації буде достатньо для того, щоб людина не падала і водночас цих зусиль вистачить для підтримання гарної фізичної форми. Таким чином можна уникнути атрофію м'язів і кісток в умовах низької місячної гравітації.

Учені вважають, що бігати по стіні на Місяці, де гравітація в 6 разів нижча, ніж на Землі, буде досить просто і це принесе істотну користь для здоров'я астронавтів. При цьому вчені порахували, що для цього потрібно бігати зі швидкістю приблизно 13 км/год, тобто це майже в 2 рази вище за швидкість ходьби людини.

Автори дослідження навіть перевірили свою ідею в спеціально обладнаному приміщенні, де була створена місячна гравітація. Вони змогли пробігти по стіні, утримувані спеціальними тросами. За словами вчених, якщо астронавти бігатимуть таким чином протягом кількох хвилин вранці та ввечері, то їхні кістки та м'язи залишаться сильними й здоровими. Учені вважають, що не потрібно везти із Землі на Місяць справжню "Стіну смерті". Замість цього астронавти могли б використовувати стіни своїх круглих осель.

Як уже писав Фокус, на Сонці виник потужний спалах майже Х-класу і в результаті на Землі зник зв'язок. Спалах класу М9.53 стався в регіоні концентрації сонячних плям AR3654 і це був найпотужніший викид енергії в цьому місці.

Також Фокус писав про те, що стало відомо, якою саме буде майбутня китайська база на Місяці, яку КНР планує будувати разом з кількома країнами, серед яких немає США. Проте на представленому відеоролику видно, що на базі присутній американський космічний корабель.