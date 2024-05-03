Розкопки в Сербії: археологи знайшли поселення культури Вінча площею 13 гектарів

У провінції Воєводина археологи виявили гігантське поселення, якому за оцінками близько 7 тисяч років. Це не єдине відкриття команди вчених: вони також знайшли сліди іншої, вкрай рідкісної культури.

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Археологи виявили у Сербії неолітичну стоянку, віком 7 тис. років поблизу села Ярковац. Це відкриття було зроблене завдяки геофізичному дослідженню у провінції Воєводина, неподалік річки Таміш, пише Heritage Daily.

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Команда з Кластеру передового досвіду ROOTS виявила розлоге поселення площею 13 гектарів, оточене оборонними ровами. Воно пов'язане з культурою Вінча, також відомою як Турдашська культура, яка процвітала в Південно-Східній Європі з 5400 до 4500 року до н. е. Відомі своїми поселеннями-мегаполісами, представники Вінча будували селища, які були значно більшими, ніж у їхніх сучасників у Європі.

Фінн Вілкс, докторант і керівник групи дослідників з ROOTS, зазначив: "Розмір цього поселення дійсно вражає. Геофізичні дані не тільки показують його обширність, але й дають уявлення про його планування 7000 років тому".

Аналіз місця свідчить про значну кількість спалених будинків, що натякає на можливий конфлікт або занепад. Це узгоджується з археологічними знахідками з інших місць Вінча, які вказують на те, що міжгрупова конкуренція і насильство були поширені в регіоні в період неоліту.

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Крім артефактів культури Вінча, археологи виявили сліди банатської культури, яка виникла в районі Банату в Паннонському басейні. Під час тієї ж дослідницької експедиції команда досліджувала пізньонеолітичні круглі елементи в Угорщині, відомі як "ронделі", що належать до культури Лендьєл.

Раніше Фокус писав про відкриття гробниці імператора держави Чу в Китаї. Всередині археологи виявили тисячі реліквій, віком понад 2 тис. років.

Також ми розповідали про скарб середньовічних монет, знайдених у Швеції. Дослідники знайшли їх у могилі молодого чоловіка, який жив майже тисячу років тому.