Загадковий промінь у Всесвіті. Чому інопланетяни не вийшли на контакт із Землею: нова теорія

Американський астроном вважає, що найяскравіші виверження у Всесвіті є причиною того, що ми досі не знайшли інопланетян.

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Багато людей, і навіть вчені, продовжують вірити в те, що розумні інопланетяни існують, попри те, що ніяких доказів цього поки не було виявлено. Вчені продовжують будувати теорії, які могли б пояснити той факт, що люди не знайшли позаземну цивілізацію або що вона сама не вийшла із Землею на контакт. Нова теорія, яка належить Фредеріку Волтеру з Університету штату Нью-Йорк в Стоуні Брук (США), пропонує цьому пояснення. Вчений вважає, що сам Всесвіт знищив потенційних інопланетян, пише Popular Mechanics.

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Найпотужніший викид енергії у Всесвіті

Згідно з теорією Волтера, найяскравіші виверження у Всесвіті, які являють собою масштабні космічні вибухи з викидом величезної кількості енергії та світла можуть стояти за тим, що ми не виявили інопланетян. Йдеться від таких явищ як гамма-сплески, які в мільйон разів яскравіші за Сонце і створюють таку кількість енергії, яку Сонце може створити за мільярди років. При цьому гамма-сплески тривають лише кілька секунд.

Про причини їх виникнення ще сперечаються вчені, але припускають, що вони виникають унаслідок злиття нейтронних зірок або нейтронних зірок і чорних дір. Також існує припущення, що гамма-сплески виникають унаслідок перетворення масивних зірок на чорну діру після вибуху наднової.

Інопланетян знищено

Волтер вважає, що цей потік високоенергетичного випромінювання міг знищити будь-які розумні форми життя на інших планетах. За словами астронома, гамма-сплеск являє собою добре сфокусований промінь, який під час проходження через галактику може знищити будь-які форми життя приблизно на 10% планет у галактиці.

Волтер вважає, що цей потік високоенергетичного випромінювання міг знищити будь-які розумні форми життя на інших планетах Фото: ScienceAlert

Дійсно, деякі вчені вважають, що гамма-сплески мають таку руйнівну силу, що можуть знищувати все на своєму шляху. Але астрономи виявили не так багато цих космічних вибухів у нашій галактиці, але це не означає, що в інших частинах Всесвіту вони не виникають.

За словами Волтера, гамма-сплески виникають приблизно кожні 100 млн років у будь-якій галактиці, хоча інші вчені вважають, що вони можуть виникати набагато частіше — кожні 10 тисяч років. Тож, згідно з новою теорією, у середньому за один мільярд років могли зникнути дуже багато інопланетних цивілізацій.

Загроза для Землі?

Деякі дослідники навіть припускають, що гамма-сплески можуть знищити життя на Землі, але їхні опоненти наполягають на тому, що це неможливо через те, що такі вибухи відбуваються дуже рідко і їх дуже мало в Чумацькому Шляху.

Нова теорія доповнює багато інших припущень учених, які намагаються пояснити відсутність контакту з розумними інопланетянами. Такі теорії, наприклад, говорять про те, що інопланетянам просто не цікаво досліджувати дуже далекий космос, або їм не цікава наша планета, а можливо, позаземні цивілізації просто знищили самі себе. І звичайно ж є ті вчені, які вважають, що ми самотні у Всесвіті.

Що стосується космічних вивержень, то як уже писав Фокус, астрономи зафіксували появу на Сонці пари дуже потужних спалахів класу Х. Викиди енергії та випромінювання супроводжувалися виверженнями плазми, яка досягне Землі і спровокує появу геомагнітної бурі.

Також Фокус писав про те, чому деякі фізики вважають, що ми живемо всередині чорної діри. Згідно з теорією, ми закодовані на краю чорної діри в набагато більшому Всесвіті.