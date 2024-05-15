Експеримент над людством: конспірологи знайшли своє пояснення яскравим полярним сяйвам

Минулими вихідними сильна геомагнітна буря спричинила появу полярних сяйв на більшій частині Землі, але прихильники теорій змови стверджують, що виною всьому вчені.

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Прихильники теорій змови в соціальних мережах почали поширювати твердження, що дуже яскраві полярні сяйва, які були видні на різних континентах набагато південніше, ніж зазвичай, є програмою Університету штату Аляска з вивчення іоносфери. Але це, звісно ж, просто вигадка, яка не має нічого спільного з реальністю, пише Gizmodo.

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Несподівані полярні сяйва

Нова теорія змови з'явилася в соціальних мережах після того, як минулими вихідними сильна геомагнітна буря накрила Землю, що призвело до появи полярних сяйв у тих регіонах планети, де їх зазвичай не спостерігають. Зокрема, ці яскраві атмосферні явища спостерігали на півдні США, по всій Європі, зокрема і в Україні, як уже писав Фокус, а також у деяких частинах Африки.

Зазвичай полярні сяйва виникають у полярних регіонах Землі. Це атмосферне світіння з'являється внаслідок зіткнення частинок Сонця із частинками в іоносфері Землі. Це межа між нижньою атмосферою нашої планети та космосом. Про те, чому ці атмосферні явища змінюють свій колір, Фокус уже писав.

Геомагнітні бурі виникають унаслідок потужних спалахів на Сонці, які неодноразово виникали на нашій зірці минулого тижня. Нещодавня геомагнітна буря досягла рівня G5, тобто це найпотужніша з можливих.

Нова теорія змови

Але прихильники теорій змови вважають, що ці неочікувані полярні сяйва були спричинені діяльністю вчених у межах програми HAARP, де відбувається вивчення іоносфери та її взаємодії з потужним електромагнітним випромінюванням Сонця. Завдяки чистій випадковості вчені з Університету штату Аляска оголосили про те, що тестування наукового комплексу HAARP відбуватиметься з 8 по 10 травня. Отже, конспірологи вважають, що саме цей експеримент спричинив полярні сяйва.

Зазвичай полярні сяйва виникають у полярних регіонах Землі. Це атмосферне світіння з'являється внаслідок зіткнення частинок Сонця з частинками в іоносфері Землі. Це межа між нижньою атмосферою нашої планети та космосом Фото: ScienceAlert

Вченим довелося випустити спеціальний пресреліз для ЗМІ, в якому вони вказали, що експерименти HAARP жодним чином не пов'язані з появою геомагнітної бурі та полярними сяйвами, які спостерігали по всій планеті.

Але конспірологи стверджують, що відбулися випробування "погодної зброї", як-от хімтрейли, яка призвела до такого розвитку подій. Прихильники теорій змови вважають, що "світовий уряд" розпорошує в небі якісь "хімікати", які отруюють повітря. А хімтрейлами називають незвичайні сліди літаків, які ті залишають у небі, коли відбувається "розпорошення отруйних речовин".

HAARP змінює атмосферу?

Що стосується іоносфери, то вона протирається на висоті від 80 до 644 км над поверхнею Землі, що набагато вище того місця, де спостерігається земна погода. Незважаючи на це, прихильники теорій змови стверджують, що проєкт HAARP несе відповідальність за мінливість погоди на нашій планеті.

Науковий комплекс HAARP, що знаходиться на Алясці, використовує різні наукові прилади для вивчення іоносфери, але конспірологи вважають, що деякі прилади вчені використовують для тимчасової зміни атмосфери. Хоча вчені справді можуть створювати маленькі полярні сяйва, вивчаючи іоносферу, але HAARP недостатньо потужний, щоб створювати полярні сяйва, подібні до тих, які виникають у природі.

Як уже писав Фокус, на Сонці 14 травня з'явився найсильніший спалах з 2019 року. Цю подію було віднесено за потужністю до класу Х8.7, але в результаті вчені не прогнозують виникнення сильної геомагнітної бурі найближчими днями і для цього є причина.

Найімовірніше, геомагнітна буря, що виникла на вихідних, була спровокована спалахом на Сонці класу Х2.2, який з'явився 9 травня. Про нього та інші виверження Фокус уже писав.