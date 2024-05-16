Від фігурок LEGO до кухонної лопатки: найнезвичайніші речі, залишені в космосі

За 70 років з моменту запуску першого супутника людство відправило в космос безліч предметів.

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Наші зонди та їхній вміст полетіли вже далеко за межі Сонячної системи, вони також кружляють на орбітах далеких планет. Різні предмети потрапляють у космос з різних причин — іноді їх викидають як символічний жест, іноді — з логістичних міркувань.

Ось 7 найнезвичайніших речей, які людство викидало за лінією Кармана — межею між атмосферою Землі та космосом.

1. Людські фекалії

Так, астронавти теж ходять у туалет. Кожен грам на рахунку, коли ти летиш крізь космос у тендітній алюмінієвій коробці (не кажучи вже про тісні житлові приміщення), тож вони позбавляються зайвої ваги, як тільки можуть.

Під час шести місій "Аполлон", які висаджувалися на Місяць, астронавти заповнили 96 мішків. Щоразу, коли астронавти виходили з космічного корабля для так званої "позакорабельної діяльності", вони забирали своє сміття і залишали його на поверхні. Деякі вчені навіть замислилися над тим, чи могли мікроби в їхніх відходах вижити в таких умовах — можливо, навіть до наших днів.

На місячному звалищі також опинилися два гамаки, п'ять прапорів США і безліч обладнання, що виконало свою роботу.

2. Золота платівка "Вояджера"

Золота платівка "Вояджера" Фото: NASA

На околицях Сонячної системи і вже за її межами апарати "Вояджер-1" і "Вояджер-2" несуть далі у Всесвіт частинку нашої цивілізації.

Кожен космічний корабель несе позолочену фонографічну платівку з краєвидами та звуками Землі — спроба, яку очолив Карл Саган, щоб передати звісточку про життя на Землі випадковим інопланетянам.

У NASA кажуть, що пластинки являють собою "своєрідну капсулу часу, призначену для передання інопланетянам історії нашого світу".

Вони включають звуки плачу немовлят, хвиль, що розбиваються об берег, музику таких різних виконавців, як Моцарт і Чак Беррі, і людські привітання 55 мовами. Вони також включають 155 зображень, на яких відображено все: від міського руху і матерів-годувальниць до діаграми дрейфу континентів.

Зонди "Вояджер" пролетіли повз Плутон понад 30 років тому, але мине ще 40 000 років, перш ніж вони досягнуть найближчої планетарної системи. І сам Саган зазначав, що, можливо, вони ніколи не будуть перехоплені іншою розумною цивілізацією.

3. Таємні картини на Місяці

"Космічний" малюнок Енді Воргола Фото: Wikimedia Commons

Золоті пластинки — не єдине свідчення людської творчості в космосі. Відомий американський художник Енді Воргол разом із ще п'ятьма видатними митцями свого часу створили керамічні пластини зі своїми малюнками.

Американський скульптор Форрест "Фрості" Маєрс спільно з вченими з Bell Laboratories створив приблизно 20 екземплярів плитки. Потім команда однодумців переконала інженера таємно прикріпити одну з цих пластин до космічного апарату, який вирушав на Місяць.

Решту пластин роздали учасникам таємного проєкту. Одна з таких пластин зараз зберігається в музеї Метрополітен.

4. LEGO у космосі

Останні вісім років на орбіті Юпітера обертаються кілька дуже дивних предметів. Йдеться про три фігурки LEGO, які зображують римського бога Юпітера, його дружину Юнону та італійського астронома Галілео Галілея.

Фігурки популярного конструктора були доставлені до Юпітера на борту космічного зонда Juno. Він почав політ по орбіті Юпітера в липні 2016 року в межах багаторічної співпраці NASA з LEGO.

Головний дослідник Скотт Болтон сподівається, що іграшки "підвищать обізнаність дітей про космічну програму і зацікавлять їх".

Три іграшки проведуть ще один рік на орбіті Юпітера, поки апарат Juno не буде навмисно занурено в атмосферу газового гіганта 2025 року.

5. Прах Джина Родденберрі

На початку цього року після низки невдалих спроб частина праху творця "Зоряного шляху" Джина Родденберрі нарешті досягла космосу. Для людини, яка зробила величезний внесок у популяризацію космічних польотів, цілком доречно, щоб частка його праху вирушила в космос.

Це була не перша позаземна пригода для його тлінних останків. За рік після смерті Родденберрі, 1991 року, і потім 1997-го деякі частини його праху були відправлені на орбіту, але в першому випадку вони були повернуті на Землю, а в другому — згоріли в атмосфері.

До початку 2000-х років було розроблено плани з відправлення кремованого праху Родденберрі в глибокий космос, звідки він ніколи не повернеться. Але вони здійснилися тільки в січні 2024 року, коли частина його праху (разом із прахом актора "Зоряного шляху" Джеймса Духана) вийшла за межі системи Земля–Місяць і пішла в невідомість — зірки спочивають серед зірок.

6. М'ячі для гольфу

М'ячі для гольфу на Місяці Фото: NASA/JSC/ASU/Andy Saunders

Коли Алан Шепард 1971 року висадився на Місяці, він побачив потенціал у пустельному місячному пейзажі. У свій вільний час астронавт змайстрував саморобну ключку. На відео, знятому під час однієї з місячних прогулянок, зображено, як він грає в гольф на Місяці.

Одягнений у незграбний скафандр, він, проте, залишив крихітні борозни у великому ландшафті кратерів.

У 2021 році фахівець із візуалізації визначив, що м'ячі пролетіли всього 20 і 35 метрів відповідно. Якими б не були заслуги Шепарда як астронавта, він не був Тайгером Вудсом.

7. Лопатка, що плаває

У 2006 році під час виходу у відкритий космос на шатлі Discovery британо-американський астронавт Пірс Селлерс випробовував новий метод ремонту теплозахисних екранів корабля. Для нанесення захисної рідини він використовував звичайну кухонну лопатку.

Коли він повернувся на корабель, усе було враховано, крім одного предмета — лопатки. Хоча сміття, що плаває, може становити загрозу безпеці або пошкодити дорогі супутники, цей казус, схоже, був незначним.

Астронавти не часто впускають речі, але Селлерс далеко не перший, хто впустив щось у космосі. Ед Вайт, перший американський космонавт, загубив рукавичку.

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