Заселені світи. У Землі є такий захист: чи мають інші планети магнітне поле

Наявність магнітного поля іноді пов'язують з населеністю планети, але не все так просто з цим явищем.

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Однією з головних особливостей Землі є наявність магнітного поля. Воно утворює оболонку планети, яка захищає її від ударів високоенергетичних частинок Сонця і вважається, що завдяки цьому на Землі змогло виникнути й еволюціонувати складне життя. Однією з ознак наявності магнітного поля у Землі є полярні сяйва, що виникають у період сильної активності Сонця. Ще однією ознакою є те, що компас завжди вказує на північ, де б ви не знаходилися на планеті. Але чи є магнітні поля в інших планет Сонячної системи та у світів за її межами? Про це пише Space.

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Магнітне поле у планет Сонячної системи

Наразі вченим відомо, що чотири найбільші планети Сонячної системи, а саме Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун володіють сильними магнітними полями. Але, за словами Джозефа О'Рурка з Університету штату Аризона, США, з планетами земної групи і супутниками все трохи складніше.

Однією з головних особливостей Землі є наявність магнітного поля. Воно утворює оболонку планети, яка захищає її від ударів високоенергетичних частинок Сонця і вважається, що завдяки цьому на Землі змогло виникнути й еволюціонувати складне життя Фото: ESA

Земля, Меркурій і супутник Юпітера Ганімед мають створювані всередині магнітні поля. Водночас Марс і Місяць у корі зберігають залишки магнітних полів, які існували на початку їхньої історії. Але на Венері не було виявлено внутрішнього магнетизму, хоча ще потрібно відправити апарат на її поверхню, щоб з'ясувати, чи було у планети колись магнітне поле.

Щоб на планеті або супутнику існувало магнітне поле, усередині цього тіла має перебувати в русі великий об'єм провідної рідини. Такий об'єкт може втратити магнітне поле з різних причин, які пов'язані з внутрішніми процесами. Вважається, що у Венери є таке саме ядро, як і Землі, але воно остигає занадто повільно. Оскільки на Венері відсутня тектоніка плит, її надра можуть охолоджуватися повільніше, ніж у Землі. Тому різниця температур не була достатньою, щоб викликати конвекцію рідин усередині планети. Але вченим ще доведеться з'ясувати, чи є ядро Венери хоча б частково рідким.

На Венері немає магнітного поля Фото: ESA

Але у Венери може бути відсутнє внутрішнє ядро. На Землі воно допомагає створювати магнітне поле нашої планети. Можливо, Венера ще не сформувала внутрішнє ядро, тому їй не вистачає додаткового джерела енергії.

Магнітне поле у планет за межами Сонячної системи

Для визначення наявності магнітних полів у планет Сонячної системи вчені відправляли до них космічні апарати. За словами О'Рурка, магнітні поля є одним із найкращих способів дізнатися про надра планет. Наявність сильного магнітного поля свідчить про те, що на планеті є великий резервуар електропровідної рідини, яка може переміщатися.

Що стосується планет за межами Сонячної системи, то вчені поки що не виявили наявність там магнітних полів. Але вже було виявлено полярні сяйва на схожих на газових гігантів об'єктах під назвою коричневі карлики. Це вказує на наявність магнітного поля, а значить у гігантських планет, схожих на Юпітер, за межами Сонячної системи воно також може бути. Вчені вважають, що їх незабаром вдасться виявити.

На Марсі в далекому минулому було магнітне поле Фото: NASA

За словами О'Рурка, виявити магнітні поля на планетах земної групи складніше, а тому найімовірніше це станеться в найближчі кілька десятиліть.

Учені досі сперечаються, чи захищають магнітні поля загалом атмосфери планет. Хоча завдяки магнітному полю Земля зберігала придатну для життя поверхню протягом мільярдів років. Водночас Марс втратив більшу частину своєї води, коли магнітне поле планети зникло. На Венері немає магнітного поля. Хоча вважається, що магнітне поле пов'язане з заселеністю планети, це може не бути причинно-наслідковим зв'язком, каже О'Рурк. Водночас полярні сяйва на інших планетах можуть бути одним із перших індикаторів того, що такий світ може бути населеним.

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