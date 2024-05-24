Погані батьки знищили цілий вид: чому люди пережили неандертальців

Дослідники виявили ще одну потенційну причину вимирання цілого виду.

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Колись на Землі в тісному сусідстві жили люди та неандертальці, але останні зникли близько 40 тис. років тому, пише DailyMail.

Серед причин вимирання неандертальців учені перераховують інбридинг, зміну клімату та запеклі сутички з людьми. Тепер же до цих причин додалася ще одна.

Нове дослідження на основі стародавніх зубів показало, що люди довше доглядали за своїми дітьми, тоді як потомству неандертальців доводилося дорослішати раніше. Автори дослідження не виключають, що саме це могло стати однією з причин, чому неандертальці вимерли.

Дані показали, що діти неандертальців, які жили між 400 тис. і 40 тис. років тому, а також діти людей з епохи верхнього палеоліту (між 50 тис. і 12 тис. років тому) стикалися з однаковим рівнем стресу. Різниця полягала в тому, що це відбувалося на різних стадіях розвитку.

Команда вчених із Тюбінгенського університету в Німеччині вважає, що такі результати відображають відмінності в догляді за дітьми.

Під час дослідження було проаналізовано емаль 423 зубів неандертальців і 444 зубів людини з верхнього палеоліту.

За словами експертів, горизонтальні борозенки на тоншій емалі на зубах вказують на стрес у ранньому віці, який може бути пов'язаний із хворобами, інфекціями, недоїданням, дефіцитом поживних речовин і травмами.

Загалом, кількість подібних борозенок на зубах дітей і неандертальців була приблизно однаковою. Але стадії розвитку, на яких виникали такі дефекти, різнилися у видів. У людей з верхнього палеоліту дефекти емалі з'являлися у віці, в якому зазвичай відбувається відлучення від материнських грудей — від 1 до 3 років.

Але серед неандертальців дефекти виникали в період, який слідував уже після відлучення від грудей. Можливо, у цей відрізок часу діти неандертальців частіше страждали від недоїдання.

У людських дітей палеоліту стрес міг бути викликаний збільшенням енергетичних потреб. Але їхні батьки, мабуть, змогли знизити стрес у своїх дітей за допомогою більш тривалого догляду і надання дітям доступу до їжі.

Така стратегія вирощування дітей, мабуть, не використовувалася неандертальцями, що в підсумку сприяло довгостроковій перевазі виживання людей.

Нагадаємо, неандертальці були не дурнішими за Homo sapiens. Дослідники кажуть, що неандертальці мали такий самий розмір мозку і були спритнішими мисливцями.