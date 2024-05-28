На Венері виявлено схожу на земну активність: що відбувається на пекельній планеті (фото)

Вчені проаналізували дані 30-річної давності і виявили, що на Венері відбуваються практично ті самі процеси, що й на Землі.

Related video

Поверхня Венери вкрита величезною кількістю вулканів і вчені вважають, що деякі з них досі вивергаються. Вчені провели новий аналіз даних, зібраних на початку 90-х років космічним апаратом "Магеллан", і виявили нові потоки лави на Венері. Це означає, що ще понад 30 років тому на пекельній планеті спостерігалася вулканічна активність і, можливо, вона відбувається і зараз. І це дуже важливе відкриття, яке було описано в журналі Nature Astronomy, пише Gizmodo.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Про Венеру, незважаючи на те, що вона розташована відносно близько до Землі, відомо ще дуже мало. Учені знають, що планета приблизно такого ж розміру, маси і складу, як і Земля, але в іншому цей світ сильно відрізняється. Наприклад, температура на Венері сягає майже 500 градусів Цельсія, а атмосферний тиск приблизно в 90 разів вищий, ніж на Землі. У Венери дуже щільна атмосфера, що складається здебільшого з вуглекислого газу і сірки, і через це вивчати поверхню планети дуже складно. З іншого боку, за останні понад 30 років жоден космічний апарат не проводив ретельного вивчення пекельної планети.

Поверхня Венери вкрита величезною кількістю вулканів і вчені вважають, що деякі з них досі вивергаються Фото: NASA

У 1990 році вперше поверхню Венери сфотографував космічний апарат NASA "Магеллан", який займався вивченням планети до жовтня 1994 року, перш ніж згорів у її атмосфері. Автори дослідження створили нові інструменти для аналізу даних більш ніж 30-річної давності і зробили нове відкриття. Вчені провели аналіз зображень місії "Магеллан", які були отримані в 1990 і в 1992 році, щоб виявити ознаки існування вулканічної активності.

Науковці провели аналіз зображень місії "Магеллан", які були отримані в 1990 і в 1992 році, щоб виявити ознаки існування вулканічної активності Фото: NASA

Автори дослідження знайшли зміни на поверхні двох вулканічних регіонів Венери, біля щитового вулкана Sif і на рівнині Niobe, що відбулися за 2 роки. Учені вважають, що ці зміни вказують на наявність нових потоків лави на поверхні планети.

Це відкриття ще раз підтверджує більш ранні припущення вчених про те, що на Венері не просто існує сучасна вулканічна активність, але ці процеси є досить поширеним явищем.

Про Венеру, незважаючи на те, що вона розташована відносно близько до Землі, відомо ще дуже мало. Науковці знають, що планета має приблизно такі самі розмір, масу і склад, як і Земля, але в іншому цей світ сильно відрізняється. Наприклад, температура на Венері сягає майже 500 градусів Цельсія, а атмосферний тиск приблизно в 90 разів вищий, ніж на Землі Фото: ESA

Вчені вважають, що на Венері швидкість викидів лави становить від 25 до майже 38 кубічних кілометрів на рік. Для порівняння на Землі за останні 180 млн років середня швидкість викидів лави становила від 26 до 34 кубічних кілометрів на рік. За словами вчених, як показало дослідження, Венера насправді набагато активніша, ніж очікувалося, і рівень активності дуже схожий на той, який спостерігається на Землі.

Вивчення діючих вулканів може допомогти вченим зрозуміти, як внутрішня частина планети може формувати її кору і впливати на її населеність. За словами авторів дослідження, вивчаючи Венеру можна краще зрозуміти Землю. Також учені вважають, що на такий самий вулканічний світ у далекому майбутньому може перетворитися і Земля.

У 2031 році на Венеру має вирушити місія NASA VERITAS, яка допоможе краще зрозуміти структуру атмосфери, поверхні та надр пекельної планети. У такий спосіб учені хочуть з'ясувати, чому схожі планети, Венера і Земля, у далекому минулому пішли різними еволюційними шляхами.

Як уже писав Фокус, секретний космічний літак Китаю скинув у космос черговий загадковий об'єкт. Передбачається, що в космос був відправлений новий супутник або ж інше обладнання.

Також Фокус писав про те, що під час китайської місії на зворотний бік Місяця були отримані нові зображення природного супутника Землі, а також Сонця.