Немає лиха без добра: 60-літній пенсіонер загубився та знайшов скарб бронзового віку (фото)

У Британії пошуковець із металошукачем виявив скарб. Він загубився та вирішив піднятися на пагорб, щоб відшукати товаришів, де і знайшов артефакти.

Related video

Під час нещодавнього зльоту шукачів скарбів пошуковець, який загубився, зробив важливе відкриття. Він виявив скарб бронзової доби, зокрема рідкісний та історично цінний меч, пише The Guardian.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Джон Белгрейв, 60-річний консультант із питань пенсійного забезпечення на пенсії, опинився на самоті та вирішив піднятися на вищу місцевість, щоб знайти своїх колег-пошуковців. Саме тоді його металошукач просигналізував про надзвичайну знахідку: меч, що датується середнім бронзовим віком. Артефакт довжиною 61 см був розламаний на три частини й похований поряд з останками заможної людини. Цей меч із бронзовим руків'ям є лише третім у своєму роді, знайденим у Британії, причому попередні два були неповними.

Окрім меча, Белгрейв знайшов сокиру та декоративний браслет, які, ймовірно, були частиною підношення. Пізніше Дорсетський музей і художня галерея зібрали 17 000 фунтів стерлінгів на придбання цих артефактів, а виручені кошти розділили між Белгрейвом і землевласником. Відкриття відбулося в селі Сталбрідж, поблизу Шерборна, графство Дорсет.

Белгрейв розповів про свій досвід, пояснивши, що заплатив 20 фунтів стерлінгів за участь у зльоті і, втративши слід основної групи, піднявся на вищу місцевість, де отримав сильний сигнал від свого металошукача. Спочатку він подумав, що сигнал йде від бляшанки, але здивувався, коли виявив масивне руків'я меча. Подальші розкопки виявили зламані частини леза, головку сокири та браслет, замазані глиною.

Важливо

Археологи виявили скарб срібних монет у Німеччині: серед знахідок є рідкісні екземпляри (фото)

Елізабет Селбі, директорка колекцій Дорсетського музею, зазначила на важливості знахідки. Вона наголосила на унікальності меча, зокрема його бронзове руків'я, і зазначила, що такі знахідки дають цінне уявлення про взаємодію та обміни між громадами в доримській Британії. Придбання скарбу дозволяє музею краще зрозуміти багатство і торгові практики стародавніх землеробських громад.

Раніше Фокус писав про скарби польського афериста, які нещодавно знайшли вчені. Під час чуми він видавав себе за цілителя, якого благословила Діва Марія.

Також ми розповідали про знайдені у Казахстані золоті прикраси. Вчені датують їх періодом держави Кангюй.