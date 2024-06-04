NASA готує важливе оголошення про стан телескопа Габбл: невже місія закінчилася (фото)

Один із гіроскопів телескопа вийшов з ладу, і, хоча це траплялося і раніше, цього разу щось сталося зовсім по-іншому.

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У NASA повідомили, що у вівторок, 4 червня, о 23:00 за Києвом громадськості буде представлено оновлену інформацію про стан однієї з найзнаменитіших космічних обсерваторій — телескопа Габбл. Це може мати дуже велике значення, пише Space.

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NASA збирає прес-конференцію, щоб повідомити про те, що відбувається з телескопом Хаббл і чи може він продовжувати далі свою роботу в космосі. Ця інформація з'явилася в понеділок, 3 червня, через три дні після того, як телескоп Габбл вкотре перейшов у безпечний режим. Це сталося через збій у роботі одного з трьох гіроскопів обсерваторії, які залишилися працювати. Ці пристрої допомагають телескопу підтримувати правильну орієнтацію і спостерігати за цільовими об'єктами в космосі. З 1990 року на телескопі замінили багато гіроскопів і хоча раніше в нього їх було шість, то тепер у робочому стані залишилося тільки три. Хоча черговий вихід з ладу цього важливого пристрою може свідчити про те, що в телескопа Габбл справді серйозні проблеми, є надія на те, що він усе ще зможе працювати далі.

Телескоп Габбл укотре перейшов у безпечний режим. Це сталося через збій у роботі одного з трьох гіроскопів обсерваторії, що залишилися в роботі Фото: ESA

Принаймні вчені повідомляють, що вони сподіваються, що обсерваторія знову працюватиме в нормальному режимі й надалі. Ця думка ґрунтується на тому, що і цьогоріч, і наприкінці минулого року також відбувався вихід з ладу гіроскопа, але потім роботу обсерваторії було відновлено. Але є одна проблема. Під час минулих інцидентів NASA не збирало пресконференцію, щоб повідомити про стан телескопа Хаббл.

Телесоп Хаббл робить приголомшливі знімки космічних об'єктів. На фото: спіральна галактика галактика UGC 12158 Фото: NASA

Варто сказати, що насправді для нормальної роботи космічного телескопа не потрібні всі три гіроскопи. Технічно навіть одного пристрою може вистачати для цього, хоча в такому режимі можуть бути деякі обмеження в плані наукових спостережень.

Навіть якщо один із гіроскопів не вдасться відновити, то решта два продовжують роботу, а отже спостереження за Всесвітом не повинні перерватися. Нагадуємо, що всі 6 гіроскопів телескопа Хаббл повністю замінили ще 2009 року астронавти NASA, які літали для цього на орбіту. У NASA вже раніше повідомляли, що якщо настане така потреба, то в телескопа Хаббл залишать працюючим один гіроскоп, а другий залишать як резервний пристрій.

Усі 6 гіроскопів телескопа Габбл повністю замінили ще 2009 року астронавти NASA Фото: NASA

З іншого боку, варто сказати, що телескоп Хаббл уже перебуває на фінальній стадії свого життя. Його можуть вивести з експлуатації в середині-кінці 2030-х років. Після цього буде проведено безпечний спуск обсерваторії в атмосферу Землі, де вона має згоріти.

Тільки після отримання офіційної інформації від NASA стане зрозуміло, чи варто турбуватися про подальшу долю телескопа Габбл і якою саме вона буде.

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