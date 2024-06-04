NASA готує важливе оголошення про стан телескопа Габбл: невже місія закінчилася (фото)
Один із гіроскопів телескопа вийшов з ладу, і, хоча це траплялося і раніше, цього разу щось сталося зовсім по-іншому.
У NASA повідомили, що у вівторок, 4 червня, о 23:00 за Києвом громадськості буде представлено оновлену інформацію про стан однієї з найзнаменитіших космічних обсерваторій — телескопа Габбл. Це може мати дуже велике значення, пише Space.
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NASA збирає прес-конференцію, щоб повідомити про те, що відбувається з телескопом Хаббл і чи може він продовжувати далі свою роботу в космосі. Ця інформація з'явилася в понеділок, 3 червня, через три дні після того, як телескоп Габбл вкотре перейшов у безпечний режим. Це сталося через збій у роботі одного з трьох гіроскопів обсерваторії, які залишилися працювати. Ці пристрої допомагають телескопу підтримувати правильну орієнтацію і спостерігати за цільовими об'єктами в космосі. З 1990 року на телескопі замінили багато гіроскопів і хоча раніше в нього їх було шість, то тепер у робочому стані залишилося тільки три. Хоча черговий вихід з ладу цього важливого пристрою може свідчити про те, що в телескопа Габбл справді серйозні проблеми, є надія на те, що він усе ще зможе працювати далі.
Принаймні вчені повідомляють, що вони сподіваються, що обсерваторія знову працюватиме в нормальному режимі й надалі. Ця думка ґрунтується на тому, що і цьогоріч, і наприкінці минулого року також відбувався вихід з ладу гіроскопа, але потім роботу обсерваторії було відновлено. Але є одна проблема. Під час минулих інцидентів NASA не збирало пресконференцію, щоб повідомити про стан телескопа Хаббл.
Варто сказати, що насправді для нормальної роботи космічного телескопа не потрібні всі три гіроскопи. Технічно навіть одного пристрою може вистачати для цього, хоча в такому режимі можуть бути деякі обмеження в плані наукових спостережень.
Навіть якщо один із гіроскопів не вдасться відновити, то решта два продовжують роботу, а отже спостереження за Всесвітом не повинні перерватися. Нагадуємо, що всі 6 гіроскопів телескопа Хаббл повністю замінили ще 2009 року астронавти NASA, які літали для цього на орбіту. У NASA вже раніше повідомляли, що якщо настане така потреба, то в телескопа Хаббл залишать працюючим один гіроскоп, а другий залишать як резервний пристрій.
З іншого боку, варто сказати, що телескоп Хаббл уже перебуває на фінальній стадії свого життя. Його можуть вивести з експлуатації в середині-кінці 2030-х років. Після цього буде проведено безпечний спуск обсерваторії в атмосферу Землі, де вона має згоріти.
Тільки після отримання офіційної інформації від NASA стане зрозуміло, чи варто турбуватися про подальшу долю телескопа Габбл і якою саме вона буде.
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