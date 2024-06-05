Отримано найкращий знімок із Землі: що відбувається на вулканічному супутнику Юпітера Іо (фото)

Нові фотографії вулканічного світу є найдетальнішими з усіх отриманих за допомогою наземних телескопів.

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Вчені використовували Великий бінокулярний телескоп (LBT), розташований на горі Грем у штаті Аризона (США) для того, щоб зробити зображення супутника Іо, вкритого численними діючими вулканами. Ці знімки можуть запросто конкурувати з фотографіями космічного апарату NASA через свою приголомшливу деталізацію. Для зйомки використовувалася камера SHARK-VIS, встановлена на LBT, пише Space.

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Згідно із заявою вчених та Університету штату Арізона, який керує телескопом LBT, на нових фотографіях супутника Юпітера Іо показано особливості поверхні вулканічного світу. Фотографії мають таку роздільну здатність, яку раніше можна було отримати тільки за допомогою космічного апарату "Юнона", який вивчає Юпітер і його супутники.

Ці знімки можуть запросто конкурувати з фотографіями космічного апарату NASA через свою приголомшливу деталізацію Фото: space.com

За словами астрономів, нові знімки Іо настільки детальні, що вийшло навіть розрізнити потоки лави на поверхні Іо, які з'явилися внаслідок виверження двох вулканів, що діють, на південь від екватора супутника Юпітера.

За словами астрономів, нові знімки Іо настільки детальні, що вийшло навіть розрізнити потоки лави на поверхні Іо, які з'явилися внаслідок виверження двох вулканів, що діють, на південь від екватора супутника Юпітера... Фото: space.com

На фотографії видно темно-червоне кільце з сірки навколо великого вулкана Пеле, що складається з матеріалу, викинутого вулканом, виверження якого йдуть на висоту до 300 км. Це кільце частково перекрите білими відкладеннями, що складаються із замерзлого діоксиду сірки, які виникли внаслідок виверження сусіднього вулкана Патера Піллана.

Фотографія Іо, зроблена космічним апаратом "Юнона" Фото: NASA

Виверження вулканів на Іо спричинені теплом, яке створюють у надрах супутника внаслідок гравітаційного впливу Юпітера і двох інших супутників — Європи і Ганімеда. Вивчення вулканічної активності супутника може допомогти вченим дізнатися, як виверження вулканів сформували поверхню Іо. Нагадуємо, що цей супутник із сотнями діючих вулканів є найбільш вулканічним світом у Сонячній системі.

Вчені використовували Великий бінокулярний телескоп (LBT), розташований на горі Грем у штаті Аризона (США) для того щоб зробити зображення супутника Іо Фото: Wikipedia

До того, як на телескоп LBT було встановлено камеру SHARK-VIS, неможливо було спостерігати із Землі виверження вулканів, а також наслідки цих подій з таким рівнем деталізації на поверхні інших світів, кажуть учені. Річ у тім, що, хоча інфрачервоні зображення з наземних телескопів можуть виявити гарячі точки, що вказують на триваючі виверження вулканів, їхньої роздільної здатності недостатньо для визначення точних місць вивержень і змін поверхні. Астрономи кажуть, що камера SHARK-VIS відкриває нову еру у візуалізації планет і їхніх супутників.

Як уже писав Фокус, астрономи вважають, що в центрі нашої галактики знаходяться унікальні зірки, не схожі на інші, і на їхнє життя активно впливає темна матерія. Вона їх робить молодими і практично безсмертними.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб розгадати головні секрети життя і смерті масивних зірок за допомогою вивчення пилу на Місяці.