У небі з'явиться дуже яскрава зірка: астрономи назвали точний час

Дослідники очікують незвичайної події в сузір'ї Північної Корони.

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Тьмяна зірка, яка розташована за 3 тис. світлових років від Сонячної системи, може дуже скоро стати видимою неозброєним оком. Таке станеться вперше з 1946 року, пише LiveScience.

"Палаюча зірка", яка має також більш офіційну назву T Coronae Borealis (T CrB), почне ставати яскравішою аж до вересня 2024 року. За цей період далека зірка стане такою ж яскравою як і Полярна зірка, яка є 48-ю за яскравістю зіркою в нічному небі. Зазначається, що в астрономії, чим яскравіший об'єкт, тим нижча його зоряна величина, наприклад, зоряна величина Місяця становить -12,6.

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Так звану палаючу зірку можна відшукати в сузір'ї Північної Корони, що розташована між сузір'ями Волопаса і Геркулеса. Найпростіший же спосіб знайти Північну Корону — спочатку відшукати найяскравіші зірки на літньому небі.

У ясну ніч потрібно знайти зірок Великої Ведмедиці. Простежте за дугою Великої Ведмедиці до Арктура, яскравої червонуватої зірки над східним горизонтом. Це знаменитий зоряний перехід "дуга Арктура". На сході-північному сході підніматиметься Вега. Необхідно поглянути між Арктуром і Вегою і відшукати невеликий завиток із семи зірок — Північну Корону. Вона буде високо над головою після настання темряви. Поки що ви не зможете побачити Палаючу зірку, але вона стане яскравішою до кінця літа.

"Палаюча зірка" — це рідкісний приклад повторюваної нової зірки. Насправді це подвійна зоряна система, в якій знаходиться зірка червоний гігант і менший за розмірами, але більш гарячий білий карлик. Дві зірки обертаються одна навколо одної, і кожні 80 років червоний гігант викидає речовину на поверхню білого карлика, що й спричиняє вибух. Інші зірки також роблять подібні маніпуляції, але не так часто, як ця парочка.

За словами астрономів, Палахкотлива зірка перебуває на порозі нового вибуху, оскільки вона повторює ту саму схему, що й під час двох останніх вибухів, які сталися в 1866 і 1946 роках.

За 10 років до обох вибухів зірка стала раптом яскравішою, а потім потьмяніла якраз перед самим вибухом. З 2015 року зірка ставала дедалі яскравішою, а в березні 2023 року відбулося видиме затемнення.

10 лютого 1946 року Палахкотлива зірка була в 600 разів яскравішою, ніж за тиждень до цього. Щойно її яскравість досягне піку, Блискучу зірку можна буде побачити неозброєним оком упродовж кількох днів і трохи більше ніж тиждень за допомогою бінокля для спостереження за зірками або хорошого невеликого телескопа.

Нагадаємо, астрономи виявили нову рідкісну зірку-монстра. Нова зірка настільки велика, яскрава і дивна, що її зовнішній вигляд вказує на наявність поруч скупчення темної матерії.