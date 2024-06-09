Наш Всесвіт пов'язаний з анти-Всесвітом: нова ідея кидає виклик сучасним теоріям

Нова теорія пропонує альтернативне пояснення прискореного розширення космосу.

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Однією з найбільших проблем сучасної космології є повне розуміння Великого вибуху і того, що сталося після цієї події. Також учені намагаються повністю зрозуміти, чому відбувається вкорінене розширення космосу. Головна космологічна модель намагається пояснити природу Всесвіту за допомогою поки що не виявлених темної матерії та темної енергії. Але деякі вчені, зважаючи на те, що ця модель не досконала, як вони припускають, змушує шукати нові пояснення поведінки космосу. У журналі Gravitation and Cosmology вчені представили своє пояснення природи Всесвіту без наявності темної матерії і темної енергії. Автори вважають, що наш Всесвіт пов'язаний з анти-Всесвітом, пише Popular Mechanics.

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Головна космологічна модель під назвою Лямбда-CDM є зараз найкращим поясненням Великого вибуху і подальшого розширення Всесвіту. Ця модель намагається пояснити чому Всесвіт розширюється і чому відбувається прискорене розширення. Але в космологічній моделі існує кілька прогалин, які так і не вдалося заповнити. Одна з проблем моделі полягає в тому, що вона спирається для опису космосу на існування темної матерії і темної енергії, які поки що не вдалося побачити безпосередньо.

Через це деякі вчені припускають, що Всесвіт, його природу і поведінку можна пояснити існуванням альтернативної гравітації, тим, що він зростає за рахунок поглинання маленьких Всесвітів і за допомогою інших гіпотез.

Тепер з'явилася ще одна теорія, яка пояснює прискорене розширення космосу. Наразі вважається, що за це відповідає невидима сила під назвою темна енергія. Але автори вважають, що наш Всесвіт має прискорене розширення через те, що насправді є частиною заплутаної пари з іншим, анти-Всесвітом.

Тепер з'явилася ще одна теорія, яка пояснює прискорене розширення космосу. Наразі вважається, що за це відповідає невидима сила під назвою темна енергія. Але автори вважають, що наш Всесвіт має прискорене розширення через те, що насправді є частиною заплутаної пари з іншим, анти-Всесвітом Фото: Wikipedia

За словами вчених, ця модель не вимагає існування темної енергії або ж альтернативної гравітації. Але в цій моделі Всесвіт має партнера, чий плин часу протилежно пов'язаний з нашим Всесвітом. Варто сказати, що ще 5 років тому інші вчені запропонували ідею про те, що наш Всесвіт є лише дзеркальним відображенням іншого Всесвіту з протилежним плином часу. За словами авторів нової теорії, вона не порушує фундаментальне правило фізики, відоме як CPT-симетрія, а це великий плюс для ідеї, яка намагається пояснити розширення космосу.

Автори кажуть, що для своєї ідеї використовували концепції, взяті з квантової теорії, тобто відносну ентропію, і загальної теорії відносності Ейнштейна, тобто умову нульової енергії. Таким чином нова модель показує, що Всесвіт дійсно буде природним чином прискорено розширюватися, якщо існує в парі з іншим Всесвітом. Автори кажуть, що прискорене розширення здається неминучим у Всесвітах, які були створені у вигляді пари під час Великого вибуху, і які дотримуються стану нульової енергії.

За словами вчених, хоча ця модель і кидає виклик наявному уявленню про космос, у ній використовуються стандартні поняття квантової теорії та теорії відносності. Єдине, що в ній немає темної енергії.

Як уже писав Фокус, недавнє відкриття кидає виклик теорії про створення найважчих хімічних елементів у Всесвіті. Передбачалося, що найважчі елементи виникають в результаті дуже енергетичних вибухів. Схоже, це не зовсім так.

Також Фокус писав про те, що фізики домоглися успіху при створенні рідкісного стану матерії і при цьому встановили рекорд.