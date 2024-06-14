Хибне уявлення: вчені дізналися, кого насправді приносили в жертву мая Чичен-Іци

Нове дослідження суперечить поширеному уявленню про те, що мая приносили в жертву дівчат. Нещодавно вчені виявили, що всі діти, принесені в жертву в Чичен-Іці, були хлопчиками.

Related video

Нове дослідження показує, що стародавні мая ретельно добирали дітей, призначених для людських жертвоприношень. Нещодавній аналіз ДНК, проведений дослідниками з Інституту еволюційної антропології Макса Планка, показав, що 64 особи, знайдені в підземній камері, відомій як чультун, були молодими хлопчиками, багато з яких мали родинні зв'язки, зокрема пари ідентичних близнюків, пише Science Alert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця знахідка суперечить теорії про те, що жертвами жертвоприношень зазвичай ставали молоді дівчата, і дає змогу дослідити практики в Чичен-Іца на мексиканському півострові Юкатан.

"Однаковий вік і раціон дітей чоловічої статі, їхня тісна генетична спорідненість і поховання на одному місці протягом понад 200 років вказують на те, що чультун використовувався як місце поховання після жертвоприношення, причому жертви відбиралися за певними ознаками", — пояснює археолог Оана дель Кастілло-Чавес з Центру INAH Юкатан.

Фото: Wikimedia Commons

Через складність визначення статі за дитячими кістками спочатку вважалося, що жертви були жіночої статі. Однак останні технологічні досягнення дозволили дослідникам секвенувати стародавню ДНК, виявивши, що багато жертв були чоловіками.

Цей аналіз, проведений під керівництвом імуногенетика Родріго Баркери, показав, що чультун використовувався для поховань з VII по XII століття нашої ери, причому більшість останків були поховані між 800 і 1000 роками нашої ери.

Подальший ізотопний аналіз кісток показав, що діти споживали місцеву їжу, підтвердивши, що вони походили з довколишніх громад. Усі досліджені кістки належали дітям чоловічої статі, і принаймні чверть з них були тісно пов'язані між собою, що вказує на те, що вони жили в одному домогосподарстві.

"Найдивовижніше, що ми виявили дві пари однояйцевих близнюків", — розповіла археогенетикиня Катрін Негеле. Це свідчить про те, що близнюки були особливо бажаними для жертвоприношень, можливо, через їхню рідкість і культурну значущість.

Священний текст мая "Пополь Вух", який розповідає історію про близнюків-героїв, підтверджує думку про те, що близнюки відігравали особливу роль у ритуалах. Антропологиня Крістіна Воріннер з Гарвардського університету зазначає, що це дослідження розвінчує міфи початку XX століття про принесення в жертву молодих жінок і висвітлює складні зв'язки між ритуальними жертвоприношеннями та циклами життя і смерті, описаними в текстах мая.

Важливо

Довгий шлях додому: вчені завершили реставрацію порталу цивілізації ольмеків до підземного світу

Це дослідження має вирішальне значення для розуміння ритуалів мая та культурного контексту людських жертвоприношень, пропонуючи нові погляди на давні практики та їхнє значення в суспільстві мая.

Раніше Фокус писав про ще один лабіринт, який виявили на Криті. Знахідка викликала ажіотаж серед науковців, що її досліджували.

А також ми розповідали про артефакти, які знайшли на найстарішій і найбільшій верфі у світі.