Символ влади та багатства: археологи знайшли майстерню, в якій виробляли тірський пурпур

Грецькі археологи розкопали стародавню майстерню бронзового віку, в якій виробляли тірський пурпур. Виробництво цього барвника було дорогим, через що він вважався символом влади та багатства.

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На грецькому острові Егіна археологи розкопали майстерню бронзового віку, в якій виготовляли пурпуровий барвник. Знайдена на мисі Колонна майстерня, за оцінками вчених, датується XVI століттям до н. е., пише Heritage Daily.

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У бронзовому віці кольорові барвники були популярним товаром у всьому Середземномор'ї, але особливо цінувався пурпур також відомий як тірський пурпур. Виробництво цього барвника було дорогим і трудомістким, що робило пурпурні речі символами багатства і влади.

Джерелом цього цінного пігменту були кілька видів хижих морських равликів з родини Muricidae. Ці равлики виділяють барвник як частину своєї хижої поведінки, щоб приборкати здобич, захистити свої яйця антимікробною оболонкою і захистити себе в разі загрози.

На місці знахідки дослідники знайшли сліди фіолетового пігменту на керамічних фрагментах, ймовірно, залишки контейнерів для барвника. Вчені також виявили пігмент на точильних каменях і в ямі для відходів, заповненій подрібненими мушлями, здебільшого від смугастого морського равлика мурекса.

Крім того, під час розкопок виявили обвуглені рештки поросят і ягнят, які, можливо, були жертвами, призначеними для захисту майстерні або для забезпечення рясного врожаю равликів.

Автори дослідження наголосили на важливості знахідки: "Вперше знахідка значної кількості добре збереженого пігменту, разом з великою кількістю подрібнених мушель молюсків і кількома функціональними об'єктами, дозволяє детально вивчити виробництво пурпурного барвника на грецькому острові Егіна близько 3600 років тому. Хімічний аналіз методом високоефективної рідинної хроматографії (HPLC), малакологічні, зоологічні та археологічні дослідження ілюструють технічний процес та особливості раннього виробництва барвників і доводять наявність майстерні в межах поселення доби пізньої бронзи".

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Це відкриття є не лише свідченням технологічного прогресу стародавніх цивілізацій, але й підтвердженням економічного та культурного значення пурпурного барвника в Середземноморському регіоні.

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