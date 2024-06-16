Йому 1400 років: виявлено найстаріший морський організм на Землі (фото)

Щоб зробити своє відкриття, вчені використовували інноваційний генетичний годинник.

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На нашій планеті існує багато видів, які можуть жити дуже довго. Наприклад, це стосується гренландської полярної акули, яка може прожити 400 років. Тепер же автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Ecology & Evolution, виявили найстарішу серед відомих морських рослин на Землі. Її вік становить 1400 років, пише IFLScience.

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Виявлена в Балтійському морі найдавніша рослина являє собою клон морських водоростей виду Zostera marina, який входить до клональної колонії, що є єдиним організмом. Вчені використовували інноваційний генетичний годинник, щоб визначити вік морської рослини.

Рослини, які розмножуються вегетативним, а не статевим шляхом, створюють клональні колонії і це широко поширене явище. Кожен клон у такій колонії, який відокремився, називається рамет. Генетичні зміни всередині цих раметів можна використовувати для визначення їхнього віку. Під час росту основної частини організму можуть виникати мутації, які в кінцевому підсумку закріплюються і накопичуються в нащадках раметів. Генетичний годинник працює, порівнюючи вік основної рослини і нащадка-рамета, і на основі відмінностей можна визначити справжній вік організму.

Виявлена в Балтійському морі найдавніша рослина являє собою клон морських водоростей виду Zostera marina, який входить у клональну колонію, що є єдиним організмом. Фото: IFLScience

Вчені використовували клон морських водоростей, який зберігався в лабораторії і використовувався для калібрування генетичного годинника на зразку з дикої природи. Відмінності між ними показали, що клону з дикої природи було 1402 роки, що робить його найстарішою відомою морською рослиною на Землі. Тестування нового методу також виявило безліч інших клонів, яким було кілька сотень років.

Такі морські рослини можуть покривати велику територію. Zostera marina є широко поширеним видом, який зустрічається в Тихому, Атлантичному океані та Середземному морі.

За словами вчених, вони вважають, що інші види морських водоростей та їхні клональні колонії роду Posidonia, які займають територію понад 10 км завдовжки, матимуть ще більший вік і, таким чином, будуть найстарішими організмами на Землі. Але це вже буде об'єкт наступного дослідження.

Як уже писав Фокус, вчені заявили, що рослини можуть впізнавати і захищати одна одну. Різноманітний світ рослин нашої планети може похвалитися найбільш незвичайними представниками флори. Нещодавно вчені закликали переосмислити їх і визнати, що у більшості з них є розум.

Також Фокус писав про те, що в глибинах океану помічена самка з гігантськими яйцями в "руках" і вчені підозрюють, що це новий вид. Під час підводної експедиції вчені помітили рідкісну самку глибоководного кальмара, що тримається за кладку несподівано великих яєць.