Занадто спекотно, щоб вижити: чи може Земля розжаритися настільки, що люди загинуть

У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб оцінити ризик від спеки — для цього команда використовувала температуру "за вологим термометром".

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Учені більше не лякають людство кліматичною кризою, яка обрушиться на планету в майбутньому, — вони заявляють, що вона вже тут, а тому нам доведеться жити у світі з екстремальнішими хвилями тепла, посухи, лісових пожеж і ураганів, пише Live Science.

Останні 12 місяців також стали низкою безперервних температурних рекордів — кожен новий місяць ставав найспекотнішим за всю історію спостережень. Ба більше, деякі дослідження показують, що врешті-решт планета нагріється настільки, що люди буквально не зможуть вижити в новому кліматі — відмовлять наші тіла.

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У новому дослідженні вчені зосередилися на оцінці ризику спеки, що базується на "температурі вологого термометра". Команда розглядала точку в історії клімату Землі, в якій людське тіло не зможе відводити достатньо тепла, внаслідок чого ми загинемо.

Останнім часом у багатьох країнах спостерігається надзвичайно спекотна погода, проте в більшій частині населеного світу, як вважають вчені, ніколи не стане "занадто спекотно, щоб люди могли тут жити". Це особливо справедливо для відносно сухого клімату — коли надворі сухо і спекотно, наші тіла більшу частину часу можуть охолоджуватися шляхом випаровування води та тепла зі шкіри у вигляді поту.

Водночас на планеті є місця, де інколи стає небезпечно спекотно та волого, особливо там, де спекотні пустелі знаходяться в безпосередній близькості від теплого океану. Якщо повітря вологе, піт випаровується не так швидко, тому потовиділення не охолоджує нас так само ефективно, як у більш сухому середовищі.

Дослідники виявили, що в деяких частинах Близького Сходу, Пакистану та Індії хвилі літньої спеки можуть відбуватися паралельно з вологим повітрям, що йде з моря. Вчені виявили, що таке поєднання справді може стати смертельним, оскільки чисельність населення в регіонах становить сотні мільйонів людей і більшість із них, на жаль, не мають доступу до кондиціонера.

У результаті вчені використовують так званий "мокрий термометр", який дає змогу краще вивчити ризик високих температур. Термометр з мокрою колбою дозволяє воді випаровуватися, продуваючи вологу тканину навколишнім повітрям. Якщо температура за цим термометром перевищує 35 градусів за Цельсієм, людське тіло може здатися, не маючи можливості відвести достатню кількість тепла. Тривалий вплив такого поєднання тепла і вологості може бути фатальним.

Зазначимо, що більш ранні дослідження вже засвідчили, що для запобігання посиленню кліматичної кризи Землі людству слід відмовитися від використання викопного палива. Відомо, що спалювання вуглецю, чи то вугілля на електростанції, чи то бензин в автомобілі, утворює вуглекислий газ. Він є сильним парниковим газом, який накопичується в атмосфері Землі й буквально нагріває нашу планету.

Кожен шматочок вугілля, нафти або газу, який коли-небудь згорає, трохи збільшує температуру. У міру підвищення температури небезпечно спекотна і волога погода почала поширюватися на все більше місць.

Раніше Фокус писав про те, що пекельна спека атакує не тільки тіло людини, а і її мозок: в саме пекло люди втрачають "дар мови".