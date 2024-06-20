Склоподібний гель: створено новий дуже міцний матеріал, що може відновлюватися (фото)

Новий матеріал дуже твердий і його складно зруйнувати і це незважаючи на те, що він складається наполовину з рідини.

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Дуже міцний і водночас еластичний матеріал, створений вченими, який отримав назву склоподібний гель, може відновлювати свою первісну форму. Незважаючи на те, що новий матеріал складається наполовину з рідини, його складно зруйнувати. Цей матеріал, як вважають вчені, може мати багато застосувань і він кращий за звичайний пластик, який твердий і крихкий, або м'який і легко руйнується. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature, пише Phys.

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Склоподібні полімери і гелі являють собою матеріали, які відрізняються один від одного за своїми властивостями. Перші є твердими, жорсткими і часто бувають крихкими, а другі — частково складаються з рідини, є м'якшими та еластичнішими.

Тепер же вченим вдалося створити своєрідний мікс цих матеріалів, який отримав назву склоподібний гель. Як показали експерименти, він такий самий твердий, як і склоподібні полімери, але більш міцний і еластичний. Новий матеріал може розтягуватися, набуваючи в 5 разів більшої довжини від свого початкового розміру. Якщо ж використовувати тепло, то матеріал відновить колишню форму. При цьому поверхня склоподібного гелю, як виявилося, має високу клейкість, що незвично для твердих матеріалів.

При цьому новий матеріал складається наполовину з рідини і таким чином є більш ефективним провідником електрики, ніж звичайні пластики.

При цьому новий матеріал складається наполовину з рідини і таким чином є більш ефективним провідником електрики, ніж звичайні пластики Фото: phys.org

Щоб створити склоподібний гель, вчені змішали рідких попередників склоподібних полімерів з іонною рідиною. Потім під впливом ультрафіолетового випромінювання матеріал став твердішим. Іонною рідиною є розчинник, що складається повністю з іонів.

За словами вчених, якщо додати розчинник до полімеру, то він розсуне полімерні зв'язки, і таким чином матеріал стає м'яким і еластичним. У склоподібному гелі розчинник розсовує полімерні зв'язки і тому матеріал розтягується, як гель. Водночас іони також сильно притягуються до полімерних зв'язків, запобігаючи їхньому розділенню. Тому матеріал стає твердим.

Вчені з'ясували, що склоподібний гель не випаровується і не висихає, хоча і складається на 50% з рідини. При цьому він має високу міцність. Поки що автори не можуть зрозуміти, що робить новий матеріал таким липким, але це вони планують з'ясувати пізніше.

Вчені вважають, що через те, що склоподібний гель легко створити, він може мати дуже широке застосування у виробництві. Але необхідні подальші випробування. Автори вважають, що такий міцний матеріал, що проводить електрику, можна використовувати при виготовленні батарей. Також його можна використовувати при виготовленні пластикоподібних матеріалів за допомогою 3D-друку.

За словами авторів дослідження, з огляду на такий набір унікальних характеристик склоподібного гелю, цей матеріал буде корисним у виробництві.

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