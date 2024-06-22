Щось особливе. У небі помітили НЛО у формі циліндра, вчені заінтриговані його появою (відео)

Розмитий об'єкт набув чіткішої форми завдяки камері нічного бачення, створеній військовим підрядником.

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Люди по всьому світу десятиліттями повідомляли про спостереження НЛО, які тепер заведено називати непізнаними повітряними явищами (UAP), циліндричної форми. Однак тепер до рук дослідників уперше потрапило відео, на якому видно, як у зоряному небі ковзає дивний об'єкт класичної форми "сигари", пише Daily Mail.

Відео було зафільмовано жителем Монтани, який помітив об'єкт у небі раніше в червні 2024 року. Чоловік зазначає, що йому не було чути звуки двигуна, що працює, або будь-які інші звуки, а сам об'єкт набув чіткішої форми лише за допомогою камери нічного бачення, створеної військовим підрядником SiOnyx, який також виробляє споживчі моделі.

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За словами радника технологічного стартапу Enigma Labs, чия база даних НЛО отримала відео від очевидця, Алехандро Рохаса, останнім часом вони з колегами отримують все більше подібних відео. Однак у цьому ролику дійсно було щось цікаве, на відміну від більшості інших відеозаписів.

Зазначимо, що непізнаними повітряними явищами, по суті, може виявитися будь-що: від газів, що переносяться повітрям і нагріваються до плазми, як північне сяйво, до віддзеркалень від кристалів льоду в хмарі та до більш екзотичних випадків реального спостереження твердих і міцних об'єктів. За словами Рохаса, вони з колегами ухвалили рішення опублікувати відео, щоб експерти з усього світу допомогли їм розібратися з тим, що на ньому зображено.

Рохас також зазначив, що в деяких випадках подібні відео справді демонструють "справжню загадку" і демонструють те, чому Пентагон і NASA настільки серйозно ставляться до UAP.

Експерти визнають, що загадковий циліндричний об'єкт у небі насправді може виявитися низкою супутників Starlink, а цілісність структури, ймовірно, можна пояснити за допомогою дефектів споживчої моделі камери нічного бачення SiOnyx. Раніше деякі користувачі вже зазначали, якщо в кадрі є одночасно добре освітлена і темніша область, або освітлена область буде засвічена, або темна область буде занадто темною, щоб її можна було ясно розгледіти.

У результаті проблема з настільки "роздутим" контрастом може призвести до того, що низка супутників, які світяться, відбиваючи сонячне світло, справді буде виглядати як цілісний циліндричний твердий об'єкт.

Водночас дослідникам невідомо, який саме прилад нічного бачення використовував свідок, який анонімно повідомив про спостереження UAP. Однак представники стартапу сподіваються, що публікація відео та співпраця дослідників по всьому світу дасть змогу пролити світло на появу цього загадкового об'єкта. Водночас варто зазначити, що протягом десятиліть UAP у класичній формі сигари залишалися незмінною категорією у свідченнях очевидців.

Наприклад, ще в 1977 році 15 дітей у валлійському селі Брод-Хейвен повідомили вчителям, що бачили сигароподібний об'єкт у полі за школою. Стверджувалося, що об'єкт нібито завис над крихітним селом, а потім пішов у невідомому напрямку.

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