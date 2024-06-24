Найвідоміший проклятий алмаз: історія Алмазу Хоупа, який "вбивав" королів (фото)

За всю свою історію Алмаз Хоупа змінив безліч господарів і далеко не всі з них померли своєю смертю.

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Алмаз Хоуп — великий діамант вагою 45,52 карата, глибокого сапфірово-синього кольору давно здобув собі погану славу, пише LiveScience.

Протягом тривалого часу вважалося, що алмаз видобули на руднику під назвою Коллур, що розташований в Індії. Але нові дані показують, що Алмаз Хоуп могли видобути з кімберлітового родовища, яке розташоване за 300 км від вищезгаданого місця.

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Згідно з оцінкою Chicago Diamond Buyer, на сьогодні красивий, але зловісний діамант коштує близько 250 млн доларів.

За всю свою історію існування, камінь змінив безліч господарів, враховуючи, що його відкрили в 17 столітті. Згідно з деякими історичними джерелами, ще не огранований Алмаз Хоупа купив Жан-Батист Таверньє — француз і торговець коштовностями.

Далі протягом довгих років Алмаз Хоупа належав і допрацьовувався королівською родиною, зокрема королем Франції Людовіком XIV. Зрештою ювелір Гаррі Вінстон з Нью-Йорка подарував дорогоцінний камінь Смітсонівському інституту у Вашингтоні в 1958 році, де він перебуває і донині.

Алмаз було знайдено в 17 столітті Фото: Smithsonian's National Museum of Natural History

Погана слава алмазу сягає корінням до здогадок про те, що насправді Таверньє ніколи не купував камінь. Існує думка, що французький торговець вкрав його, діставши з індуїстської статуї в індійському храмі.

Старійшини храму, виявивши пропажу, прокляли алмаз, а разом з ним і всіх його наступних власників.

Ця легенда зміцнилася через те, що деякі власники алмазу справді несподівано помирали або ж ставали жертвами інших нещасть. Прихильники легенди про прокляття наводять як приклад Людовика XIV і Марію-Антуанетту, які володіли Алмазом Гоуп.

До слова, алмаз отримав свою назву тільки 1839 року, коли його придбав колекціонер дорогоцінних каменів Генрі Філіп Гоуп.

На сьогодні синій діамант вставлений в кулон з 16 білими діамантами, і підвішений на ланцюжок з ще 45 білими діамантами.

Попри свою схожість із вигаданим кулоном "Серце океану" з фільму "Титанік", справжній алмаз ніколи не був на борту злощасного корабля.

"Серце океану" з фільму "Титанік" Фото: кадр из фильма

Нагадаємо, алмаз не найтвердіший камінь на Землі. Дослідники кажуть, що загальноприйнята шкала вимірювання твердості матеріалів є приблизною.