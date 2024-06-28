Офісні працівники в Стародавньому Єгипті страждали від тієї самої проблеми, що й ми, — дослідження

Дослідники проаналізували скелети стародавніх писарів, які стикалися з тими самими проблемами, що й сучасні люди.

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Вчені давно довели, що офісна робота має свої наслідки для здоров'я сучасних людей, серед яких проблеми зі спиною, перенапруження очей і погана постава, пише The Guardian.

Але як показало нове дослідження, такі проблеми далеко не нові для людства. Учені з'ясували, що давньоєгипетські писарі мали проблеми зі стегнами, великими пальцями та навіть щелепами.

Такий висновок було зроблено на основі аналізу останків, знайдених у некрополі Абусіра, вони відносяться до 2700 — 2180 років до н.е. Писарі мали яскраво виражені дегенеративні зміни суглобів, порівняно з чоловіками, які мали інші спеціальності.

"Наше дослідження дає відповідь на запитання, які професійні фактори ризику були пов'язані з роботою переписувача в Стародавньому Єгипті", — каже перший автор дослідження Петра Брукнер Гавелкова з Національного музею в Празі.

Дослідниця також додає, що зроблене відкриття може допомогти ідентифікації писарів серед скелетів людей, чий рід діяльності або титули залишаються невідомими.

Команда проаналізувала останки 69 дорослих чоловіків з Абусіра, з яких 30 осіб обіймали посади писарів. Через те, що лише 1% населення в той час умів читати і писати, писарі мали високий соціальний статус і виконували важливу адміністративну роботу.

За словами співавтора дослідження Вероніки Дулікової з Карлового університету в Празі, писарі починали свою кар'єру ще в підлітковому віці й могли працювати десятиліттями.

Але така робота, схоже, коштувала дорого для їхнього здоров'я. Серед писарів спостерігалася висока частота певних змін. Серед них був остеоартрит суглобів між нижньою щелепою та черепом, правої ключиці, правого плеча, великого пальця правої руки, правого коліна та хребта, особливо в ділянці шиї.

Команда також знайшла ознаки додаткового фізичного навантаження на плечовий суглоб кістки і ліву стегнову кістку, а також западини в колінних чашечках і зміни в правій щиколотці.

Отримані результати добре узгоджуються з позами писарів, які зазвичай працювали зі схрещеними двома ногами або ж спираючись на одне коліно. Руки писарів ні на що не спиралися, а голова витягувалася вперед — положення, яке створює навантаження на хребет.

Учені кажуть, що зміни навколо щелепи також можуть бути пов'язані зі звичкою писарів жувати палички для письма, щоб зробити на одному з кінців подобу кисті. Зміни у великих пальцях скелетів можуть бути пов'язані з тим, як вони тримали кисті в руках.

Крім цього, вчені вважають, що писарі могли страждати від головного болю.

"Я не здивуюся, якщо давньоєгипетські писарі страждали на синдром зап'ястного каналу на руці, але, на жаль, ми не зможемо визначити це за кістками", — додали дослідники.

Нагадаємо, у Стародавньому Єгипті фараонів зображували в коронах, але жодна з них не була знайдена. Єгиптологи пояснили, куди поділися корони фараонів Стародавнього Єгипту.