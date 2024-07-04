Телескоп Вебб зробив знімок барвистого космічного метелика: що приховує ця туманність (фото)

Астрономи отримали зображення приголомшливого космічного феєрверку.

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NASA показало новий знімок космічного телескопа Вебб, на якому видно туманність у вигляді метелика або пісочного годинника. При цьому в центрі туманності видно червоний феєрверк, який є сильним виверженням протозірки в серці синьо-білої газової хмари або туманності під назвою L1527. Туманність розташована на відстані 460 світлових років від нас, пише Space.

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У центрі туманності знаходиться яскрава протозірка віком приблизно 100 000 років. Для порівняння Сонце існує вже 4,5 млрд років. Насправді, зоряний об'єкт у центрі туманності ще навіть не є повноцінною зіркою. Ці космічні феєрверки відзначають процес, за допомогою якого протозірка перетворюється на зірку на головній послідовності, таку саму як Сонце.

Зірки народжуються з величезних молекулярних хмар, коли надщільні ділянки набирають дедалі більшої маси і зрештою стискаються під дією власної гравітації. Так виникає протозірка, яка потім продовжує збирати матерію, що залишилася від молекулярної хмари.

Цей процес триває доти, доки протозірка не набере достатньо маси, щоб тиск і температура в її ядрі стали достатньо великими для запуску термоядерного синтезу водню. Таким чином створюється енергія і тепло, необхідні для життя зірки на головній послідовності.

У центрі туманності знаходиться яскрава протозірка віком приблизно 100 000 років. Для порівняння Сонце існує вже 4,5 млрд років. Насправді, зоряний об'єкт у центрі туманності ще навіть не є повноцінною зіркою. Ці космічні феєрверки відзначають процес, за допомогою якого протозірка перетворюється на зірку на головній послідовності, таку саму як Сонце Фото: NASA

На зображенні, зробленому камерою телескопа Вебб середнього інфрачервоного діапазону, білі та сині частини туманності, які беруть свій початок у центрі, являють собою потоки газу. Їх випускає протозірка, коли набирає масу. Ці потоки викликають ударні хвилі в молекулярному газі навколо протозірки. Викиди речовини також надають туманності такого зовнішнього вигляду і збуджують молекули в міжзоряному просторі, змушуючи його світитися в інфрачервоному діапазоні.

У центрі космічного метелика видно темну лінію, яка являє собою диск з матерії, що оточує протозірку, з якого вона бере речовину для зростання. Червоним кольором у центрі зображено протозірку і навколишній щільний диск із пилу і газу, що оточує її. Поруч із червоною областю, у білій області, знаходиться більше пилу, а також вуглеводнів та іонізованого неону. Синім кольором показано поширення поліциклічних ароматичних вуглеводнів.

Це не перша спроба астрономів зробити знімок туманності L1527 та її протозірки. Півтора року тому за цими об'єктами телескоп Вебб спостерігав за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону. За колірною гамою і деталізацією цей знімок відрізняється від нової фотографії.

Це не перша спроба астрономів зробити знімок туманності L1527 та її протозірки. Півтора року тому за цими об'єктами телескоп Вебб спостерігав за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону Фото: NASA

Оскільки протозірка L1527 продовжує старіти і перетворюватися на зрілу зірку на головній послідовності, вона продовжуватиме поглинати матерію навколо себе. Зростаюча зірка також випустить енергетичні струмені і випромінювання, які відштовхнуть більшу частину залишку молекулярної хмари. У результаті багато структур на знімку зникнуть і зірку буде набагато легше побачити.

Астрономи отримали більше інформації про те, як центральна протозірка впливає на туманність, що її оточує. Ще більше зірок народжуються в комплексі молекулярних хмар Тельця, де знаходиться L1527. Зірки, подібні до цієї, можуть вплинути на цей комплекс і запобігти утворенню інших зірок, руйнуючи ширшу молекулярну хмару.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що відповідь на питання, чому люди не знайшли розумних інопланетян, знаходиться у нас під ногами. Досі пошуки позаземного розуму не увінчалися успіхом і вчені вважають, що знайшли цьому причину .