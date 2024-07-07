Полярний дощ: уперше із Землі в небі спостерігали унікальне північне сяйво (фото)

Раніше подібний тип полярного сяйва спостерігали тільки з космосу і ніколи з поверхні нашої планети.

Related video

25 грудня 2022 року вчені стали свідками появи над Арктикою на величезній ділянці неба дуже рідкісного і своєрідного полярного сяйва. Раніше таке рідкісне зелене світіння в атмосфері спостерігали тільки з космосу за допомогою орбітальних апаратів. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, з'ясували, чому виникло це явище, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазвичай полярні сяйва є дуже динамічними та змінюють свій колір і форму, коли виникають в атмосфері Землі. Це явище виникає внаслідок зіткнення заряджених сонячних частинок із магнітним полем Землі та взаємодії з молекулами в атмосфері.

Але явище, яке спостерігали в грудні 2022 року, було зовсім іншим. Це полярне сяйво протиралося на 4 тисячі кілометрів і було абсолютно однорідним зеленим сяйвом, яке не змінювало ні колір, ні форму.

Щоб з'ясувати причину появи цього північного сяйва, вчені ретельно вивчили дані орбітальних апаратів, що спостерігають за Землею. Виявилося, що це тип рідкісного полярного сяйва, відомий як полярне дощове сяйво, яке раніше спостерігали тільки з космосу. Автори дослідження дійшли висновку, що воно було створено водоспадом з електронів, що вирвалися із Сонця, які проникли в атмосферу Землі.

Дані показали, що під час появи незвичайного явища на Арктиці, сила сонячного вітру, тобто потоку сонячних частинок, практично впала до нуля. При цьому в короні Сонця (верхній частині атмосфери зірки) утворилася корональна діра.

Щоб з'ясувати причину появи цього північного сяйва, вчені ретельно вивчили дані орбітальних апаратів, що спостерігають за Землею. Виявилося, що це тип рідкісного полярного сяйва, відомий як полярне дощове сяйво, яке раніше спостерігали тільки з космосу Фото: IFLS

Учені вважають, що високоенергетичні електрони змогли вилетіти з корональної діри і їх не розсіяв сонячний вітер. Тому вони змогли досягти нашої планети і випасти у вигляді стійкого дощового потоку, при цьому створивши однорідне незмінне полярне сяйво.

Розрахунки вчених показали, що поширення електронів, які вилітають із корональної діри, охопило б приблизно 7,5 тисячі км неба. Тому полярне сяйво було таким величезним.

За слова авторів дослідження, неймовірно гладка і гігантська форма сяйва помітно відрізняється від форми звичайного полярного сяйва, а тому це явище належить до рідкісного класу таких явищ. Щодо лише зеленого кольору північного сяйва, то вчені пояснюють це наявністю якраз високоенергетичних електронів, які сильно іонізували газ в атмосфері Землі та не дозволили проявитися іншим відтінкам.

Як уже писав Фокус, вчені зробили важливе відкриття на Марсі, яке є ключем до розуміння виникнення життя на Землі. Результати дослідження допомагають пояснити, яким чином мільярди років тому на нашій планеті опинилися необхідні для життя компоненти.

Також Фокус писав про те, що нові спостереження за космосом показали підтвердження минулим даним, отриманим зондом NASA на околиці Сонячної системи. Вчені вважають, що там знаходиться невідома частина нашої планетної системи, де ховається багато космічних об'єктів.