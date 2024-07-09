Вигнута пластинка: Чумацький Шлях викривляється, і астрономи дізналися швидкість цього процесу

Викривлення диска нашої галактики, можливо, є результатом зіткнення з іншою галактикою мільярди років тому.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, з'ясували, що викривлення диска Чумацького Шляху ретроградно прецесує під впливом величезної маси темної матерії, пише Space.

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Приблизно у 30% усіх спіральних галактик чітко видно деформацію галактичного диска, який нагадує вигнуту вінілову пластинку. Основною причиною викривлення диска Чумацького Шляху вважають зіткнення з іншою великою галактикою мільярди років тому. У цьому також могли зіграти свою роль зіткнення з невеликими галактика-супутниками і взаємодія з міжгалактичним магнітним полем.

Деформація диска нашої галактики не є фіксованою, а вона рухається, коли відбувається вирівнювання диска з іншою частиною Чумацького Шляху. Тобто відбувається прецесія деформації диска. Прецесія описує, як змінюється вирівнювання викривлення диска відносно осі обертання галактики, а це означає, що пік деформації прецесує. Це різновид того самого явища, яке змушує дзигу розгойдуватися.

Учені раніше вже намагалися виміряти швидкість прецесії деформації диска Чумацького Шляху. Для цього використовували рухи яскравих старих яскравих гігантських зірок. Відомо, що такі вимірювання можуть бути неточними. Вони показали, всупереч припущенням, що диск прецесує прогресивно, тобто в тому ж напрямку, що й обертання решти галактики, а не ретроградно, тобто у зворотному напрямку, як очікувалося.

Тепер автори дослідження використали інший метод вимірювання за допомогою масивних змінних пульсуючих зірок під назвою цефеїди. Через те, що період пульсації цефеїд пов'язаний з їхньою яскравістю, можна розрахувати, як далеко вони перебувають, і таким чином можна визначити, як відбувається процес деформації диска. А вік цих зірок допоміг астрономам визначити швидкість прецесії деформації диска Чумацького Шляху. Дізнавшись про положення зірок у галактиці і розподіливши їх за віком, астрономи змогли з'ясувати форму і положення викривлення диска в різні моменти часу за останні 200 млн років.

Приблизно у 30% усіх спіральних галактик чітко видно деформацію галактичного диска, який нагадує вигнуту вінілову пластинку. Основною причиною викривлення диска Чумацького Шляху вважають зіткнення з іншою великою галактикою мільярди років тому. Ілюстрація Фото: space.com

Автори дослідження з'ясували, що диск прецесує все ж ретроградно, як і передбачалося, і при цьому швидкість прецесії становить 2 км/с на кожен кілопарсек простору (1 кілопарсек — це 3261 світловий рік).

Також учені з'ясували, що швидкість прецесії зменшується в міру віддалення від центру галактики, що в довгостроковій перспективі призведе до ще більшого викривлення диска Чумацького Шляху.

Астрономи вважають, що зменшення швидкості відбувається через те, що гало темної матерії, яке оточує Чумацький Шлях і створює крутний момент, стискається за формою.

Форма гало темної матерії має важливе значення для визначення того, з яких частинок складається ця матерія. Це також важливо для розуміння історії формування нашої.

Як уже писав Фокус, зірка зникла на 840 років і знову заявила про себе. Уперше загадковий об'єкт з'явився в небі 1181 року, а потім його місце розташування залишилося загадкою до 2021 року. Тепер з'ясувалося, що сталося.

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