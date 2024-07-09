Заразне прокляття мумій: що може критися в давньоєгипетських саркофагах

Учені розповіли, чи можуть стародавні мумії, які розкопують археологи, стати причиною епідемій або навіть пандемій.

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Стародавні єгиптяни так само страждали від хвороб, як і сучасні люди, вони були схильні до таких захворювань, як віспа, туберкульоз, проказа та інші, пише LiveScience.

Навіть фараон Рамсес V був заражений віспою, що підтверджують характерні шрами на його муміфікованому тілі. Ще 1980 року ВООЗ оголосила, що світ переміг віспу, але чи можуть повертатися хвороби минулого через стародавні мумії?

Директор Лабораторії стародавніх паразитів Кембриджського університету і старший науковий співробітник відділу археології Пірс Мітчелл вважає, що це вкрай малоймовірно.

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"Більшість видів паразитів гинуть протягом року або двох. Приміром, через 10 років усе точно помре", — каже Мітчелл.

Поксвіруси, серед яких числиться і віспа, можуть розмножуватися тільки в клітинах живого організму. Живих господарів також потребують і бактерії, такі як туберкульоз або проказа. Також відомо, що віспа передається від дотику, а туберкульоз і проказа — повітряно-крапельним шляхом, зазвичай через чхання і кашель.

Крім цього, від заразного "прокляття мумії" людей береже деградація ДНК, яка відбувається з плином часу.

"Аналіз показує, що всі фрагменти ДНК виявлених паразитів досить короткі. Замість довгих і здорових ланцюгів ДНК, вони зазвичай складаються з усього 50-100 пар основ. Таке відбувається тому, що ДНК деградує і руйнується", — додає експерт.

Дослідник визнає, що деякі кишкові черв'яки, які поширюються через фекалії, можуть жити без господаря довше, але не настільки.

"Вони можуть виживати протягом кількох місяців, а іноді навіть років, але жоден із них не проживе тисячі років. Переважна більшість паразитів гинуть разом із господарем", — підсумував експерт.

Ба більше, Мітчелл наголошує, що археологи працюють із муміями, дотримуючись усіх запобіжних заходів, включно з рукавичками, масками тощо. Такі запобіжні заходи допоможуть запобігти навіть найменшій ймовірності поширення патогенів.

Нагадаємо, такі побоювання були викликані нещодавнім звітом археологів, які заявили, що виявили 100 тис. мумій. Саме таким числом завершилися 5-річні розкопки в Місті мертвих.