Безпрецедентна знахідка: турецькі археологи знайшли унікальне місце (фото)

Під час розкопок в Каппадокії дослідники знайшли незвичайний некрополь. Він відрізняється способом поховання померлих від усіх раніше виявлених поховань.

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У Каппадокії, центральному регіоні Туреччини, відомому стародавніми печерними житлами, археологи виявили великий некрополь. Знахідка відрізняється від традиційних для регіону висічених у скелях могил, пише Arkeonews.

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Каппадокія відома своїми печерними церквами, де могили часто інтегровані в архітектуру. Зазвичай у підлозі та стінах вирізані овальні ями для поховання святих. Деякі могили були частиною оригінального дизайну церкви, з арочними заглибленнями (акросоліями) для покійних.

В інших випадках могили додавали після будівництва церкви, а іноді ландшафт диктував розташування могил ззовні. Наприклад, у Карабулут Кілісе в долині Земі могили оточують казковий димар (ерозійний стовп), а "цвинтар" біля Оленячого монастиря складається з шести казкових димарів, прикрашених акросоліями.

Нещодавно перед церквою Токалі археологи виявили некрополь без традиційних висічених у скелях могил.

"Зараз перед церквою Токалі, вперше в Гьореме, ми досягли некрополя, який не є висіченою в скелі могилою", — заявив Бірол Інчечікьоз, керівник розкопок в Каппадокії. Серед знахідок — дитяча могила разом із різними артефактами, які після завершення розкопок будуть виставлені в музеї Невшехіру.

Інчечікьоз також виділив відкриття підвалу, кухні та майстерні церкви Балконлу, розташованої над церквою Токалі. Сама церква Токалі — це величезна кам'яна споруда, відома своєю підземною каплицею і фресками дев'ятого століття, що зображують життя Христа.

Дорога між Ортахісаром і Гьореме, закрита в 1956 році і відтоді розкопана, продовжує давати значні знахідки під керівництвом кафедри історії мистецтв Університету Невшехір Хачі Бекташ Велі.

"Ми знаємо з науки, що археологічні розкопки дають більші площі. Ми розкриємо територію музею просто неба Гьореме на більшій площі і представимо її відвідувачам як археологічний парк", — сказав Інчечікьоз.

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Розкопки є частиною ініціативи "Спадщина для майбутнього", спрямованої на збереження і демонстрацію багатого історичного ландшафту Каппадокії. Планується відкрити нову зону в Гьореме у 2025 році та розширити її до 2026 року. Ініціатива також передбачає боротьбу з незаконним будівництвом: на сьогодні влада демонтувала майже 500 незаконних споруд.

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