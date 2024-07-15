Китай наступає в космосі: на Місяці з'явиться система виявлення і стеження

Китайські вчені заявили, що скоро на Місяці з'явиться власна система GPS.

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Супутникова навігаційна система на супутнику Землі допоможе максимально точно визначати місце розташування наземних об'єктів. Науковці з Китаю розпочали розробку цієї системи, яка має підтримати амбітні плани Пекіна з освоєння Місяця. Результати нового дослідження представлені в журналі Chinese Space Science and Technology, пише Interesting Engineering.

Китайські вчені зайнялися розробкою супутникової навігаційної системи, яка складатиметься з 21 супутника на навколомісячній орбіті. Ця система GPS на Місяці надаватиме найточніші дані в режимі реального часу.

За словами вчених, супутникова система допоможе визначати з високою точністю місце розташування космічних апаратів і кораблів, а також допоможе поліпшити позиціонування під час картографування поверхні Місяця та пошуків корисних копалин на ньому. Також учені вважають, що система місячного GPS допоможе в діяльності людини не лише на поверхні Місяця, а й у навколомісячному просторі, адже покращить навігацію та передачу даних.

Супутникова навігаційна система, згідно з дослідженням, забезпечуватиме моніторинг ситуації для освоєння місячного простору, що може задовольнити потреби великих проєктів Китаю з дослідження Місяця. Планується, що угруповання супутників буде розгорнуто в 3 етапи і вони перебуватимуть на чотирьох типах орбіт, щоб забезпечити стійку та економічно ефективну конструкцію. Ця система має бути розгорнута в найближчому майбутньому, але точних термінів немає.

Супутникова навігаційна система, згідно з дослідженням, забезпечуватиме моніторинг ситуації для освоєння місячного простору, що може задовольнити потреби великих проектів Китаю з дослідження Місяця Фото: interestingengineering.com

Вчені вважають, що система навігації спочатку буде націлена на роботу в районі південного полюса Місяця, де Китай планує побудувати свою базу, а також висадити перших астронавтів. Потім супутникова система зможе охопити весь Місяць.

Раніше цього року Китай уже відправив на навколомісячну орбіту супутник-ретранслятор зв'язку "Цюецяо-2", який підтримував зв'язок із місією "Чан'є-6", що досліджувала зворотний бік Місяця. Детальніше про цю місію Фокус уже писав.

Цей та інші подібні супутники забезпечуватимуть зв'язок для наступних китайських місій "Чан'є-7" і "Чан'є-8", які мають підготувати все необхідне для висадки китайських астронавтів на Місяць ближче до 2030 року. Але Китай — це не єдина країна, яка планує побудувати супутникову навігаційну систему навколо Місяця. Раніше про подібні плани заявили США, Японія і країни Європи.

Нагадуємо, що NASA спільно з Європейським космічним агентством, а також космічними агентствами Канади, Японії та Об'єднаних Арабських Еміратів, збираються вже за кілька років побудувати на орбіті навколо Місяця космічну станцію. Який вона матиме вигляд і з чого складатиметься, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що загадка величезної бульбашки навколо Сонячної системи не дає спокою вченим. Область космосу, на яку впливає Сонце, називається геліосфера, але вчені поки що не можуть точно зрозуміти, яка у неї форма.