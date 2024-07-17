Колишні глави NASA і ЄКА в жаху від плану знищити МКС: орбітальну станцію потрібно рятувати

Колишні керівники космічних агентств вважають, що Міжнародну космічну станцію не потрібно знищувати, а слід вивести на стабільну орбіту.

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У червні NASA уклало контракт із компанією SpaceX контракт майже на 1 млрд доларів на розробку транспортного засобу, здатного спустити Міжнародну космічну станцію (МКС) з орбіти і спалити її в атмосфері Землі. Але колишні керівники NASA і Європейського космічного агентства (ЄКА) вважають, що знищувати МКС не можна в жодному разі. Замість цього вони пропонують її врятувати, пише Futurism.

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Загибель орбітальної станції, що старіє, обговорюють уже багато років, і NASA збирається знищити МКС уже 2030 року. Планується, що спеціальний космічний буксир допоможе спустити орбітальну станцію в атмосферу Землі, де вона має згоріти. Якщо станція не згорить повністю, то її уламки впадуть у Тихий океан. Таким чином буде закінчено три десятиліття міжрядного співробітництва на орбіті Землі. Тому NASA уклало контракт з компанією SpaceX на суму 843 млн доларів, щоб та створила спеціальний космічний корабель, здатний спустити МКС з орбіти, як уже писав Фокус .

Але не всі задоволені таким планом NASA. Свою думку з цього приводу висловили колишній генеральний директор ЄКА Жан-Жак Дорден і колишній адміністратор NASA Майкл Гріффін. Вони вважають, що замість знищення МКС, потрібно продовжити термін служби орбітальної станції і таким чином дати шанс вченим продовжити вивчення космічного простору. Дорден наполягає на тому, що відповідальні за ухвалення доленосного для МКС рішення особи повинні розглянути інші варіанти, крім її знищення.

Загибель старіючої орбітальної станції обговорюють уже багато років, і NASA має намір знищити МКС уже 2030 року Фото: Business Insider

За словами Дордена, МКС потрібно передати "майбутнім поколінням, надавши їм самим вирішувати її долю". Дорден і Гріффін вважають, що космічний буксир від SpaceX потрібно використовувати не для знищення МКС, а для її порятунку. Цей космічний корабель міг не спустити станцію з орбіти, а навпаки підняти її на вищу орбіту. Таким чином станція опиниться на стабільній орбіті набагато далі від Землі.

Колишні керівники космічних агентств вважають, що для переміщення МКС із висоти 400 км на висоту 800 км потрібна така сама швидкість, що і для спуску станції в атмосферу — приблизно 220 м/с.

Експерти вважають, що на більш високій орбіті МКС зможе працювати ще багато десятиліть, що надасть майбутнім поколінням достатньо часу для прийняття власних рішень щодо долі станції. Дорден і Гріффін вважають, що необхідно провести подальші дослідження, перш ніж ті, хто відповідає за долю МКС, зможуть ухвалити правильне рішення.

Як уже писав Фокус, США і Китай починають боротьбу за Місяць, і у КНР вже є досягнення. У червні цього року відбулася подія, яка започаткувала нову главу в історії вивчення та освоєння космосу. Але у Китаю більш далекосяжні плани.

Також Фокус писав про те, що ЄКА планує відправити спеціальний зонд для вивчення потенційно небезпечного астероїда Апофіс, який пролетить повз Землю ближче, ніж знаходяться супутники на геостаціонарній орбіті.