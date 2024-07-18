Воскресіння смерчу. Як за останні 30 років змінилися правила "полювання на Торнадо" (відео)

Напередодні виходу нового фільму про мисливців за торнадо "Смерчі" вчені розповіли, як змінилася наука про торнадо за останні 28 років.

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28 років тому, 1996 року, на екрани вийшов перший фільм "Смерч" — класичний блокбастер, де жителі занурюються в життя мисливців за торнадо. У 2024 році на екрани вийде новий фільм "Смерчі", трейлер якого вже було опубліковано. Напередодні виходу на екрани нового фільму вчені розповіли, наскільки реалістичними видаються вирви в новому трейлері і як наука про торнадо змінилася за останні 28 років, коли на екрани вийшов перший "Смерч", пише Inverse.

Торнадо — складні штормові системи зі складними рецептами, що часто призводять до неймовірних руйнувань. За словами старшого наукового співробітника Національної лабораторії суперштормів NOAA Гарольда Брукса, на щастя для нас наука не стоїть на місці, а тому за останні 28 років нам стало більше відомо про ці смертоносні смерчі.

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Скільки торнадо може утворитися з однієї штормової системи?

У трейлері фільму є ціна, де герої бачать одразу дві вирви та кричать: "У нас близнюки!" Але чи може справді утворитися одразу кілька торнадо з однієї штормової системи: За словами Брукса, це зовсім не рідкість.

Нерідко шторм викликає більше одного торнадо — наприклад, 6 або 7 смерчів з одного шторму вважаються цілком звичайним явищем. Ба більше, вчені вважають, що межі кількості торнадо з одного шторму просто не існує.

Якщо поглянути на фото торнадо, можна подумати, що кожен із них індивідуальний. Але насправді, всі вони перебувають усередині однієї великої та складної "батьківської ротації". Головним вважається торнадо, який першим досягає землі та швидко посилюється. Однак навколо нього можуть утворитися інші, дрібніші, які зазвичай обертаються в протилежний бік основному.

Один торнадо більшу частину часу має тенденцію злегка рухатися вліво і назад, і в кінцевому підсумку він повертається на середину області обертання. Повітря там трохи холодніше, тому що там більше дощів. Цей торнадо відступив, по суті, щоб померти. Водночас попереду може сформуватися і посилитися ще один торнадо. Якщо ситуація складеться належним чином, ми зможемо спостерігати одразу кілька торнадо одночасно.

Чи залежить шлях збитків від кількості торнадо?

Торнадо, що вмирає і з'являється першим, якщо система працює правильно, може вирівняти шлях свого збитку, внаслідок чого він збігається зі шляхом нового торнадо, який формує. У минулому, коли у дослідників не було фото двох смерчів одночасно, дослідники орієнтувалися на шлях збитку і вважали, що був сформований лише один торнадо.

На щастя, наука розвивається і тепер у вчених є підтвердження того, що торнадо справді можуть рухатися в дуеті за одним маршрутом.

Як змінилися торнадо за останні 28 років?

За словами Брукса, у середньому в США за рік формується близько 500 торнадо. Дослідження показує, що значущої зміни тенденції в чисельності торнадо немає, проте суттєво змінився спосіб їхнього поширення.

Тепер науковці фіксують менше днів із торнадо, проте більше днів із більшою кількістю торнадо.

Раніше Фокус писав про те, що Земля ступила на незвідану територію: смертоносний ураган зробив майбутнє планети неясним.