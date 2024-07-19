Жителів Помпеї вбив не тільки вулкан: була ще одна напасть

Дослідники вважають, що городяни загинули не тільки від виверження вулкана.

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Результати нового дослідження показали, що люди, які загинули під час виверження Везувію, що сталося 79 року н.е., могли бути вбиті землетрусом, пише The Guardian.

Вчені протягом десятиліть сперечалися про те, чи був землетрус під час виверження Везувію, а не тільки перед ним, як писав Пліній Молодший.

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Нове дослідження дало змогу по-новому поглянути на події в Помпеях. Автори роботи стверджують, що один або навіть кілька одночасних землетрусів стали "причиною обвалення будівель і загибелі жителів".

"Наші висновки показують, що наслідки обвалення будівель, спричинені сейсмічною активністю під час виверження вулкана, потрібно розглядати як додаткову причину смертності в стародавніх Помпеях", — ідеться в дослідженні.

Дані свідчать про те, що від 15 до 20% населення Помпеї загинуло через виверження вулкана, переважно від теплового шоку, коли гігантська хмара газів і попелу накрила місто. Після цього місто було поховане під шаром попелу, що зберегло будинки, предмети і навіть останки людей майже недоторканими.

Не так давно археологи виявили тіла двох чоловіків, які, мабуть, загинули не від спеки або в хмарі задушливого газу і попелу. Вони зазнали травм під час обвалення стін, що надало вченим цінні дані.

В однієї зі знайдених жертв була піднята вгору рука так, як зазвичай роблять люди для захисту голови.

"Варто зазначити, що такі травми аналогічні тим, які люди отримують під час сучасних землетрусів", — пишуть автори дослідження.

"У ширшому плані, кількість жертв сейсмічної активності може не обмежуватися двома людьми", — кажуть автори.

Перетин явищ вулканічної та сейсмічної активності вимагає міждисциплінарного підходу, стверджується в дослідженні, за співпраці археологів і вчених-геологів.

Нагадаємо, археологи виявили незвичайне поховання в Помпеях. У Помпеях археологи виявили поховання військового чиновника, який служив за часів імператора Августа.