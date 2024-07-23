Небо впаде, але подешевшає нерухомість: що станеться, якщо Земля виросте до розмірів Сонця

Учені розповіли, який би вигляд мала наша планета, якби була такою ж масивною, як і наша зірка.

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Центральний об'єкт усієї Сонячної системи — це Сонце, і його розміри справді захоплюють. Навіть із Землі Сонце виглядає досить великим, особливо якщо враховувати, що зірка розташована від нас за 150 000 000 км.

Саме на нашу зірку припадає 98% маси всієї нашої Сонячної системи. Порівняно з найщільнішою планетою Сонячної системи, якою є наша Земля, Сонце в мільйони разів масивніше, пише What If.

Для того, щоб заповнити все Сонце, знадобиться приблизно 1 300 000 планет-Земель. Але що, якби знадобилася всього одна Земля?

Континенти на Землі стали б більшими Фото: phys.org

За словами вчених, наша планета була б зовсім іншою, якби була такого ж розміру, що й Сонце. Безумовно континенти стали б більшими, що зняло б з порядку денного проблему перенаселення. Вартість земельних ділянок також змінилася б у кращий бік, істотно подешевшавши.

Але також потрібно враховувати, що площа кожної водойми на Землі збільшилася б. Це означає, що озера, річки та навіть океани стануть дрібнішими, що зробить їх більш сприйнятливими до випаровування і потенційного висихання. Морське життя, безсумнівно, постраждає, оскільки дрібніша вода отримуватиме більше тепла від Сонця, що поставить під загрозу морських мешканців, яким для виживання необхідна холодніша вода.

У разі, якщо почнуть висихати дрібні джерела води, тоді диким тваринам доведеться шукати собі нові ареали проживання. Людям на Землі також доведеться непросто.

Мало того, що найімовірніше люди почнуть воювати за прісну воду, так ще й урожайність продовольчих культур почне скорочуватися.

Сонячна система впаде на Землю

Але є й інша проблема, яка більш суттєва, ніж нестача води. Якщо Земля буде такого ж розміру і маси, що й Сонце, це може зруйнувати всю Сонячну систему.

У цьому випадку, Місяць — це перше небесне тіло, яке ми б втратили в Сонячній системі. Якщо у планети велика маса, то і гравітаційне тяжіння у неї буде набагато сильнішим. У такому разі гравітація Землі стане у 28 разів сильнішою, ніж зараз. Як це вплине на людей розглянемо пізніше, а зараз поглянемо на картину в цілому.

Місяць першим би впав на Землю Фото: плоская земля

Причина, через яку наша Сонячна система рухається так, як вона рухається зараз, полягає в тому, що маса Сонця настільки велика, що його гравітаційне тяжіння змушує інші планети рухатися по його орбіті. Нині на Сонце припадає 98% маси всієї Сонячної системи, але тепер на кожну з них припадатиме по 49% маси нашої Сонячної системи.

У такому разі у Землі буде набагато більше приводів для занепокоєння, ніж загроза падіння астероїдів. Наші супутники також впали б на планету, а будівлі та мости зруйнувалися б під дією неймовірного гравітаційного тиску.

Можливо, вистояли б тільки дуже кремезні дерева, що ростуть близько до землі. Навіть люди навряд чи б змогли пересуватися планетою. Якщо зараз ви важите 50 кг, то на Землі розміром із Сонце ваша вага збільшиться до 1 400 кг.

Також зі збільшенням гравітації сповільнюватиметься і час на планеті. Можливо, люди житимуть довше, але на що буде схоже таке життя?

На щастя, не існує реальних механізмів того, щоб Земля стала такою ж великою, як і наша зірка. Насправді наша планета стає дедалі меншою. Це відбувається через те, що атмосфера негерметична, тому щодня в космос випаровується кілька сотень тонн маси.