Небезпечне приземлення: базу на Місяці можна захистити за допомогою особливої стіни (відео)

Автори статті вважають, що за допомогою роботизованого екскаватора можна захистити місячну інфраструктуру від негативних наслідків посадки космічних кораблів.

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Обладнання для дослідження Місяця на будь-якій майбутній місячній базі перебуватиме в небезпеці через уламки, які розлітатимуться під час приземлення космічних кораблів. Це не теоретична небезпека, щось подібне вже відбувалося ще за часів місячної програми "Аполлон". Вчені пропонували різні рішення цієї проблеми: від створення дуже міцного посадкового майданчика до будівництва захисного щита. Автори нової статті, опублікованої в журналі Frontiers in Space Technologies, пропонують простішу ідею. Вони вважають, що убезпечити інфраструктуру на Місяці можна за допомогою захисної стіни, побудованої шляхом складання місячних каменів, пише Universe Today.

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Побудувати на Місяці стіну з каменів не так просто, як може здатися. Для цього знадобиться роботизований екскаватор, здатний провести оцінку каміння та скласти одне на одне, щоб воно не впало. Подібний пристрій вчені вже продемонстрували на Землі, створивши його робочий прототип. Випробування показали, що екскаватор може побудувати стіну, використовуючи камені середнього розміру, повністю в автономному режимі.

Але спочатку потрібно було переконатися, що є достатньо каміння для ефективного будівництва захисної стіни на Місяці. Науковці використали дані спостережень орбітальних апаратів за кількома місцями на Місяці, де потенційно може бути побудована база. Дослідження показало, що екскаватору має бути достатньо матеріалу, щоб успішно побудувати стіну з використанням місячних каменів. Водночас розрахунки вчених показали, що будівництво захисної стіни буде менш енерговитратним заходом, ніж створення міцного посадкового майданчика або захисного щита з місцевого реголіту.

Дослідження показало, що екскаватору має бути достатньо матеріалу, щоб успішно побудувати стіну з використанням місячних каменів Фото: Universe Today

Постають ще проблеми, які необхідно вирішити. Насамперед поки що немає автономного екскаватора, здатного працювати на Місяці. Той, який використовувався в експериментах на Землі, був дуже великим, а потрібен набагато менший. Також проблеми для роботи екскаватора можуть створювати сильне випромінювання та електростатично заряджені частинки місячного пилу.

У цієї ідеї є багато переваг, але поки що у NASA немає планів будувати стіну на Місяці для захисту інфраструктури. Хоча, можливо, ця ідея все ж буде використана в межах місячної програми "Артеміда" в майбутньому.

Як уже писав Фокус, фізики знайшли зв'язок між чорною дірою та темною матерією і відтак вирішили проблему останнього парсека. Автори дослідження запропонували рішення давньої проблеми, виявивши зв'язок між одними з найбільших об'єктів у космосі та одними з найменших.

Також Фокус писав про те, що Європейське космічне агентство зайнялося створенням посадкового модуля, який має вирушити на Місяць. Цей апарат зможе здійснити посадку в будь-якому місці на супутнику Землі.