Учені виявили на Місяці новий невідомий мінерал: у складі 41% води

Автори дослідження стверджують, що до складу мінералу входить цілих шість кристалічних вод.

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Китайські вчені виявили молекули води в місячному ґрунті, що покращує можливість заселення Місяця людиною. У зразках місячної породи, доставлених апаратом "Чан'є-5" ще 2020 року було виявлено гідратований мінерал, наповнений молекулярною водою. Вчені заявили, що мінеральний кристал, який отримав робочу назву невідомий місячний мінерал (ULM-1), багатий на молекули води й амонію. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy, пише Interesting Engineering.

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За словами авторів дослідження, ULM-1, виявлений на поверхні Місяця, є багатим на воду й амоній мінералом із формулою (NH4,K,Cs,Rb)MgCl3-6H2O. Згідно з дослідженням, молекулярна формула мінералу включає цілих шість кристалічних вод, при цьому молекули води займають до 41% маси мінералу. Структура і склад невідомого мінералу дуже нагадують новограбленовіт, земний мінерал, що утворився в результаті реакції гарячого базальту з багатими водою вулканічними газами.

За словами вчених, вони виключають земне забруднення як причину походження цього гідратованого матеріалу на підставі його хімічного та ізотопного складу та умов утворення. Вчені кажуть, що результати дослідження показують, що молекули води можуть зберігатися на ділянках поверхні Місяця, які освітлені Сонцем.

Вперше вивчити поверхню Місяця на наявність у ній води вдалося в 70-х роках минулого століття, завдяки дослідженню місячних зразків, доставлених астронавтами NASA. Початковий аналіз зразків ґрунту не виявив молекул води, таким чином з'явилася думка, що Місяць є сухим. Але через багато десятиліть за допомогою орбітальних апаратів вчені з'ясували, що насправді це не так.

У 2009 році індійський космічний апарат "Чандраян-1" виявив ознаки гідратованих мінералів в освітлених Сонцем регіонах Місяця. 2020 року NASA оголосило про відкриття води на видимій стороні Місяця. Пізніше стало відомо, у затінених кратерах на південному полюсі Місяця міститься водяний лід. Але добути цю воду буде не так і просто, вважають вчені, і над цим потрібно працювати, враховуючи плани людства заселити Місяць.

Як уже писав Фокус, фізики зробили нове відкриття про рідкоземельні елементи. Виявляється, їхні унікальні властивості можна змінювати. Вчені вважають, що магнітні пристрої, які використовують рідкоземельні елементи, можуть стати ще більш ефективними.

Також Фокус писав про те, що китайські вчені створили перший у світі безпечний ядерний реактор, який може сам охолоджуватися, що потенційно знижує ризик аварії та вибуху.