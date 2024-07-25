У Хорватії знайдено затонулий корабель зі скарбом XVI століття: але це не золото (фото)

Біля південного узбережжя Істрії затонув багатий торговий корабель.

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Археологи з Хорватського міжнародного центру підводної археології (ICUA) знайшли на борту затонулого корабля XVI століття справжній скарб, пише IFLScience.

Біля південного узбережжя Істрії, неподалік від мису Каменяк затонув невідомий вітрильник, який був озброєний англійськими гарматами. Вчені припускають, що судно потрапило в шторм, який і став для нього фатальним.

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Затонулий корабель перевозив різні товари, зокрема керамічні посудини, різнокольорові скляні намиста і червоні скляні чаші. Також під час недавніх занурень археологи виявили на борту корабля вантаж мідних труб. За словами вчених, у 16 столітті такі труби були надзвичайно рідкісними та дуже дорогими.

Лука Бекич з ICUA заявив, що, мабуть, на кораблі було понад десять таких труб, які перевозили в розібраному вигляді.

Також археологи наші написи на трубах, на яких було вказано, де вони були створені. Серед країн виробників були Страсбург, Франція та місто Лейден у Нідерландах. На зразку, який зберігся краще за решту, залишився напис латиною "LVGDVNY BATAVORVM", що є назвою Лейдена.

Частина мідної труби із затонулого судна Фото: International Centre for Underwater Archaeology

"Досі ми не знаходили жодної труби, яка була б виготовлена в цих містах", — йдеться в заяві ICUA.

Подальший аналіз показав, що корабель був голландським і торгував між Лейденом, Венецією і Константинополем. Але для остаточного висновку знадобляться додаткові дослідження вантажу та інших архівів корабля.

Під час розкопок також було знайдено й інші артефакти, які були колись частиною самого корабля: дерев'яні конструкції, шматки мотузок і дерев'яні шківи. Також було знайдено три гармати, які залишаться на місці до того часу, поки вчені не знайдуть безпечний спосіб підняти їх на поверхню.

Дослідники використовують цифрові методи, зокрема фотограмметричні моделі, щоб документувати вже досліджені сегменти корабля. Цей метод, зокрема, допоможе створити повнішу картину корабельної аварії після завершення дослідження.

Нагадаємо, знайдено найстаріший затонулий корабель. Біля берегів Ізраїлю знайшли затонуле судно, якому понад 3 тисячі років.