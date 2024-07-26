Може привести до нових знахідок: археологи виявили стародавню майстерню в провінції Сичуань

Китайські дослідники продовжують вивчення руїн Саньсіндуй у провінції Сичуань, які є частиною древнього царства Шу. Нещодавно вони виявили ремісничу майстерню, в якій обробляли нефрит та каміння.

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Археологи виявили місце обробки нефриту і каменю, якому понад 3400 років, на руїнах Саньсіндуй на південному заході Китаю. Це важливе археологічне місце у провінції Сичуань вважається одним із найбільших археологічних знахідок XX століття, пише Arkeonews.

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Артефакти, такі як заготовки, відходи, фрагменти та готові вироби, розкривають розгалужений ланцюг раннього ремісничого виробництва. Початковий аналіз вказує на те, що це місце функціонувало як майстерня з обробки нефриту та каменю, розташована приблизно за кілометр на північ від раніше розкопаних жертовних ям. Це перше відкриття ремісничої майстерні в Саньсіндуй, яке допомагає визначити джерела сировини і зрозуміти функціональне планування стародавнього міста.

Фото: Xinhua/Tang Wenhao

Ран Хунлін, керівник археологічної групи з Саньсіндуй, наголосив на важливості відкриття, яке допоможе дізнатися про походження нефриту та кам'яних матеріалів, техніку виготовлення, виробничі процеси та методи розповсюдження. Цей крок має вирішальне значення для просування археологічних досліджень у Саньсіндуй.

Сунь Хуа, професор Пекінського університету, зазначив, що ці відкриття та дослідження планування міста підкреслюють мудрість його давніх мешканців і тривалу спадщину китайської цивілізації. Лей Юй, куратор музею Саньсіндуй, припустив, що знахідки можуть призвести до виявлення додаткових майстерень, подібних до концентрованих ремісничих зон у великих містах династії Шан.

Вважається, що руїни площею 12 квадратних кілометрів є залишками королівства Шу, яке існувало від 4,500 до 3,000 років тому. Основна територія, оточена стінами і площею 3,6 квадратних кілометрів, включає підтверджені міські ворота, водяні ворота і дороги, а також жертовні і палацові зони.

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На сьогодні у Саньсіндуй виявлено понад 60 000 культурних артефактів. З моменту відкриття майже рік тому новий музей Саньсіндуй відвідало понад 5 мільйонів відвідувачів з усього світу.

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