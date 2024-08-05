Поглинає 99% світла: вчені створили новий надчорний матеріал (фото)

Творці матеріалу вважають, що його можна застосовувати в усьому: від космічних телескопів до предметів розкоші.

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Учені створили новий надчорний матеріал на основі деревини, який поглинає 99,3% світла, що на нього потрапляє. При цьому відкриття було сідлано майже випадково. Результати дослідження опубліковані в журналі Advanced Sustainable Systems, пише ScienceAlert.

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Вчені працювали над створенням технології водовідштовхування для деревини за допомогою високоенергетичного плазмового газу, і помітили, що застосування газу зробило кінці клітин деревини повністю чорними. Подальше дослідження дало змогу виявити, що новий надчорний матеріал поглинає 99,3% світла, яке на нього потрапляє.

Учені назвали новий матеріал Nxylon. Де Nyx — це ім'я давньогрецької богині ночі, а xylon — це грецьке слово для позначення деревини.

Учені назвали новий матеріал Nxylon. Де Nyx — це ім'я давньогрецької богині ночі, а xylon — це грецьке слово для позначення деревини Фото: ScienceAlert

Автори дослідження кажуть, що Nxylon поєднує в собі переваги натуральних матеріалів з унікальними структурними характеристиками. Таким чином новий матеріал є легким, міцним і його просто обробляти для надання потрібної форми.

Nxylon має оксамитовий вигляд. Обробка плазмою змінює крихітні структури на поверхні деревини і створюються поглиблення, які допомагають вловлювати світло і зводити до мінімуму будь-яке його відображення. Коли на матеріал наносили золотий сплав, він залишався чорним. Це показує, що структура деревини змінилася.

Деревина, покрита сплавом золота і ванадію: а) немодифікований зразок; б) деревина, модифікована плазмою. Зразок, модифікований плазмою, зберігає свій чорний колір після покриття, що вказує на структурне поглинання світла Фото: ScienceAlert

Надчорні матеріали особливо цінні для застосування в астрономії, сонячній енергетиці та оптиці. Такі матеріали допомагають пристроям працювати точніше або ефективніше за рахунок зменшення відбиття світла. Наприклад, надчорні матеріали можуть зменшувати відблиски і покращувати чіткість на телескопах.

Також такі матеріли цінуються в мистецтві та дизайні, бо надчорний колір створює дивовижний візуальний ефект, що забезпечує різкий контраст навколишніми яскравими кольорами. Учені вважають, що Nxylon можна використовувати в усьому: від космічних телескопів до наручних годинників та інших аксесуарів.

Прототипи годинників, виготовлені з використанням матеріалу Nxylon Фото: ScienceAlert

Автори дослідження кажуть, що важливою перевагою нового матеріалу є те, що він створений з поновлюваного джерела, тобто деревини. Nxylon не потрібна попередня складна обробка, що знижує витрати на його виготовлення.

Вчені вважають, що новий матеріал зможе замінити рідкісні, дорогі чорні породи деревини, як-от ебенове дерево і палісандрове дерево, а також замінити чорний дорогоцінний камінь онікс.

Як уже писав Фокус, у 50-й раз "рука" МКС зловить космічний корабель, хоча її для цього не створювали. Canadarm2 збирається зловити свій 50-й космічний корабель і ним стане Cygnus вже 6 серпня.

Також Фокус писав про те, що фізики активно працюють над створенням гамма-лазера, який може допомогти здійснювати польоти до далеких зірок.