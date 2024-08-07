Будинки, ремісничий район і могильник: вчені знайшли поселення часів Великого переселення народів

У Німеччині археологи виявили стародавнє слов’янське поселення площею 1,2 гектара. Дослідники розкопали не тільки оборонні споруди, а й могильник та ремісничий район.

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Поблизу міста Веттін-Льобейн, Німеччина, археологи виявили слов'янське поселення та могильник. Ця знахідка демонструє ранній слов'янський вплив у Центральній, Східній та Південно-Східній Європі в період міграцій та раннього Середньовіччя, пише Heritage Daily.

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Походження слов'ян, які жили у виявленому поселенні, залишається невизначеним через брак історичних записів, хоча багато вчених вважають, що вони походять із Центрально-Східної Європи. На місце розкопок натрапили під час підготовки до проєкту SuedOstLink, підземного кабельного з'єднання з Вольмірштедта до Ландсхута.

Поселення площею близько 1,2 гектара демонструє дві фази заселення. Початкова фаза включає укріплену огорожу з оборонним ровом завширшки чотири метри. Друга фаза вказує на сільськогосподарську забудову із садибами, оточеними вузькими ровами. В одному з таких ровів знайшли перлину та бронзовий браслет.

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Крім того, вдалося виявити ремісничий район, в якому розташовувалися кар'єри для видобутку болотної залізної руди та доменна піч зі збереженим горном для перероблення руди. Поруч із поселенням археологи виявили могильник із 60 могилами, розміщеними з півночі на південь. Ці поховання, що відповідають християнським обрядам, датуються кінцем X-XII століттям.

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