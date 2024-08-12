Як без проблем прокидатися вранці: названо спосіб перетворитися з "сови" на "жайворонка"

З волі біологічного годинника людині може бути складно прокидатися занадто рано, проте дослідники запевняють, що цього можна навчитися.

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Той, хто не є жайворонком, часто стикається з тим, що йому може бути складно прокидатися рано. Для "сов" світ організований не найкраще: робота та навчання у більшості випадків починаються о восьмій або дев'ятій ранку. Біологічний годинник більшості населення Землі запрограмовано так, що ми не відчуваємо дискомфорту від ранніх підйомів, але для 30% жителів планети такий графік вельми болісний, пише Science Focus.

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За словами дослідниці сну та експертки з циркадної фізіології в Університеті Суррея, докторки Вікторії Ревелл, людські хронотипи залежать від нашого внутрішнього біологічного годинника. Як правило, люди діляться на дві категорії:

сови, які почуваються продуктивними та бадьорими пізно ввечері;

жайворонки, які найбільш активні вранці.

Утім, дослідники визнають, що є понад два хронотипи, так звані проміжні, які наділені характеристиками як сов, так і жайворонків. Навіть у межах одного хронотипу є певна еластичність: саме тому час від часу жайворонки можуть засиджуватися допізна, а сови встають рано вранці.

За словами докторки Ревелл така гнучкість відкриває цікаву можливість для людей трохи "перевести" свій біологічний годинник. За словами тренера зі сну Едварда Горста з Лондона, наш хронотип справді обумовлений генетикою, однак це зовсім не означає, що ми не здатні на нього вплинути.

По-перше, вчені наголошують, що неспання допізна може негативно позначитися на здоров'ї людини та на це варто зважати. Наприклад, вчені з Ратгерського університету виявили, що пізні підйоми можуть обернутися:

діабетом і хворобами серця;

депресією;

раком грудей.

Як зламати біологічний годинник

За словами дослідника сну в Нортумбрійському університеті, професора Малкольма фон Шанца, на щастя для нас, люди можуть трохи підправити перебіг свого біологічного годинника, щоб скорегувати власний розпорядок дня.

Дослідники назвали кілька кроків, які допоможуть стати жайворонком або принаймні менш болісно переносити ранні підйоми.

По-перше, використовуйте світло правильно. Вчені рекомендують відмовитися від використання смартфонів та інших гаджетів за кілька годин до сну, не пізніше 23:00.

По-друге, дотримуйтеся розпорядку. Це дасть змогу налаштувати біологічний годинник і скоригувати режим сну. Однак варто розуміти, що проблему навряд чи вдасться розв'язати за одну ніч — імовірно, знадобиться деякий час.

По-третє, контролюйте свій кофеїн. Дослідники радять утриматися від вживання кофеїну пізно вдень і ввечері.

По-четверте, варто відмовитися від цукру — він діє на людину так само як і кофеїн.

По-п'яте, відмовтеся від перекусів за кілька годин до сну.

По-шосте, вчені радять відмовитися від використання трекерів сну. Експерти вважають, що повідомлення про те, що ви погано спали цієї ночі, можуть погіршити ваше самопочуття.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну: в який час і скільки варто спати.