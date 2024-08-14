Несподіване відкриття: зірка з найсильнішим магнітним полем випустила загадковий потік енергії

Нове відкриття може допомогти розібратися з такими високоенергетичними явищами, як швидкі радіосплески.

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Астрономи виявили, що магнетар у Чумацькому Шляху на короткий час перетворився на пульсар після того, як викинув потік потужного високоенергетичного випромінювання. Цим викидом енергії був швидкий радіосплеск (FRB). Походження таких явищ досі залишиться загадкою. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Advances, пише Space.

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Астрономи виявили швидкий радіоспалах FRB 20200428 у Чумацькому Шляху ще 4 роки тому, і він був пов'язаний із магнетаром або зіркою з найсильнішим магнітним полем під назвою SGR J1935+2154. Вона розташована на відстані 30 тисяч світлових років від нас. Багато вчених припустили, що джерелом появи загадкових швидких радіосплесків є саме магнетари, але поки що явних доказів цьому немає.

Щоб знайти ці докази автори нового дослідження провели нове спостереження за далеким магнетаром. Вони виявили, що ця зірка короткий час поводилася як пульсар. Нові дані показали, що викиди випромінювання та енергії у фазі пульсара відрізнялися від таких самих у звичайному стані магнетара. Ця різниця в типах випромінювання може допомогти вченим все ж таки з'ясувати, що ж є джерелом швидких радіосплесків і розкрити таємниці нейтронних зірок.

Як і всі нейтронні зірки, магнетари і пульсари народжуються, коли зірка, принаймні у вісім разів масивніша за Сонце, помирає і вибухає надновою. У підсумку залишається щільне ядро померлої зірки, яке називається нейтронною зіркою. Діаметр такого об'єкта в середньому становить 20 км. Швидкість обертання залишку померлої зірки значно зросте після її появи.

Багато вчених припустили, що джерелом появи загадкових швидких радіосплесків є саме магнетари, але поки що явних доказів цьому немає Фото: NASA

Пульсари — це нейтронні зірки, які можуть обертатися так швидко, що здійснюють сотні обертів на секунду навколо своєї осі. Пульсари випускають потоки випромінювання зі своїх полюсів. Іноді нейтронні зірки перетворюються на магнетари, які володіють найсильнішими магнітними полями у Всесвіті. Магнетари відрізняються від пульсарів тим, що вони не випускають радіохвилі зі своїх полюсів, але інші типи випромінювання присутні. Тому магнетари деякі вчені вважають джерелами FRB.

Радіоімпульси, які виявили астрономи у магнетара SGR J1935+2154, коли він певний час перебуває у стадії пульсара, схожі на швидкі радіосплески, але останні в десятки мільярдів разів яскравіші. За словами вчених, виявляється, деякі магнетари можуть на короткий час стати пульсарами після того, як вони переживають сплеск активності.

Учені вважають, що FRB та інші типи випромінювання нейтронних зірок мають різні механізми походження. Це ставить під сумнів припущення про те, що FRB виходять з магнетарів. Але вчені продовжать своє дослідження, щоб з'ясувати істину.

Як уже писав Фокус, "кометний" хвіст у центрі Чумацького Шляху допоміг вирішити 100-річну космічну загадку. Вчені вивчили поведінку космічних променів і зробили важливе відкриття, яке допоможе краще зрозуміти це загадкове явище.

Також Фокус писав про нове дослідження, присвячене майбутньому зіткненню Чумацького Шляху і галактики Андромеди. Багато вчених вважають, що це обов'язково станеться через кілька мільярдів років, але нові дані вказують на інший варіант розвитку подій.