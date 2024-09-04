Геологи знайшли "філософський камінь" рідкоземельних елементів: що це таке

Дослідники з Дубліна отримали в лабораторії дуже важливий рідкоземельний карбонат.

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Дослідники з Трініті-коледжу в Дубліні розкрили новий метод отримання рідкоземельного карбонату бастнезиту з флюоцериту. Таке відкриття може підвищити ефективність отримання життєво важливих рідкоземельних елементів, які використовуються в передових технологіях, пише SciTechDaily.

Річ у тім, що бастнезит є вкрай важливим мінералом, який використовується для вилучення рідкоземельних елементів (РЗЕ). Тому такий прорив може призвести до більш ефективного вилучення РЗЕ в майбутньому.

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Під час експериментів дослідники з'ясували, що рідкісний мінерал флюоцерит швидко утворюється і перетворюється на бастнезит. До цього часу геологи не могли точно описати походження флюоцериту в природних відкладеннях, оскільки мінерал складно вивчати в природних зразках. Річ у тім, що подібні мінерали дуже малі, всього кілька мільярдних часток метра в розмірі, що робить їх вкрай важкими для вивчення.

Вченим з Трініті-коледжу вдалося розкрити шлях кристалізації, під час якого з'являються ці мінерали нанометричного розміру. Також експерти виявили, що флюоцерит може відігравати роль "насіння", яке запускає швидке утворення бастнезиту.

Відкриття має вельми практичний наслідок, який може призвести до більш ефективного і дешевого способу вилучення РЗЕ. Останні вкрай важливі для дуже широкого переліку технологій, починаючи від смартфонів, закінчуючи відновлюваною енергією.

"Відкриття було зроблено завдяки зовсім іншому підходу — ми створили бастнезитові породи в лабораторних умовах, імітуючи процеси, які відбуваються в природі. Після ми вивчили їх за допомогою потужних спектроскопічних і мікроскопічних методів. Такий підхід зміг пояснити не тільки складні природні процеси, а й виявив шлях для ефективнішого вилучення рідкісноземельних елементів", — каже перший автор дослідження Лука Террібілі.

"Наше дослідження показало, що такі перетворення можуть відбуватися за відносно низьких температур і за невеликий проміжок часу. Реакція, яка перетворює флюоцерит на бастнезит, займає від 5 годин до одного місяця. Можливо, це може здатися не таким вже й швидким процесом, але в геологічних масштабах відрізок часу дуже малий", — підсумував глава дослідження Хуан Дієго Родрігес-Бланко.

Нагадаємо, вчені виявили, де на Землі заховані рідкоземельні елементи. Дослідники вважають, що їм вдалося виявити місце, де ховаються рідкоземельні елементи — вони є сусідами з викопним паливом.