У Всесвіту є "дзеркальний двійник": існував до Великого вибуху і час там рухається назад

Фізик запропонував нову перспективну теорію, здатну заповнити прогалини в нашому розумінні всесвіту.

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Наше розуміння всесвіту, яким би просунутим воно не було, все ще пронизане парадоксами й відсутніми пазлами. Фізики вигадали кілька вельми сміливих ідей, щоб заповнити ці прогалини, але один учений стверджує, що може існувати набагато "простіше пояснення", пише Futurism.

На думку завідувача кафедри теоретичної фізики імені Хіггса в Единбурзькому університеті Ніла Турока, насправді може існувати "дзеркальний" всесвіт, що існував ще до Великого вибуху і є відображенням нашого власного. Вчений вважає, що він рухається назад у часі.

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Турок вважає, що таке пояснення врівноважило б деякі асиметрії, які ми спостерігаємо у Всесвіті, а також дало б відповідь на питання про темну матерію і витіснило б деякі "незграбні провідні теорії в космології", наприклад, космічну інфляцію або теорію струн.

Передбачається, що багато особливостей Всесвіту, які можуть здатися такими, що суперечать найосновнішим законам фізики, можна було б пояснити, зображуючи Великий вибух "як дзеркало". Турок зазначає, що прогрес, якого вже досягло людство, наштовхує його на думку про існування альтернативи стандартній концепції, що обмежує нас.

Фізичні закони Всесвіту повинні демонструвати заряд, парність і обертання часу — в сукупності відомі як CPT — симетрію, що по суті означає, що кожна фізична взаємодія може бути відображена. Простими словами, кожна частинка повинна мати античастинку з протилежним зарядом, у кожного простору є своя інверсія, а час може бути обернений назад.

На жаль, ми насправді не спостерігаємо цього: час рухається лише вперед, а частинок насправді більше, ніж частинок антиматерії. Це вказує на те, що Всесвіт не симетричний. Однак, за словами Турока, його "дзеркальна гіпотеза" відновлює симетрію всесвіту. По суті, це можна порівняти з тим, як ми дивимося на своє відображення: комбінація нас і нашого дзеркального відображення більш симетрична, ніж ми самі по собі.

У результаті Турок екстраполював наш всесвіт назад у часі через Великий вибух, виявивши його "дзеркальне відображення" — всесвіт до вибуху, де час відносно нас іде назад, а античастинок більше, ніж частинок.

Фізик вважає, що "дзеркальна теорія" також може розв'язати загадку темної матерії — невидимої субстанції, яка, як вважають науковці, становить 85% усієї матерії у всесвіті. Згідно з новою гіпотезою, слабкі субатомні частинки, звані нейтрино, були б ідеальним кандидатом для її пояснення. Зазначимо, що фізики спостерігали тільки лівосторонні нейтрино, і Турок вважає, що небачені раніше правосторонні, ймовірно, можуть існувати в дзеркальному всесвіті.

Передбачається, що нова гіпотеза також могла б пояснити, чому Всесвіт здається настільки однорідним і плоским. Зазначимо, що провідна теорія передбачає, що період прискореного розширення зі швидкістю, що перевищує швидкість світла, який називається космічною інфляцією, був відповідальний за формування того, який вигляд Всесвіт має сьогодні. Водночас "дзеркальна теорія" пропонує пояснення, яке не вимагає космічної інфляції.

Утім, варто визнати, що для підтвердження цієї нової гіпотези потрібні додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, що Всесвіт насправді не повинен існувати.