Археологи знайшли новий раніше невідомий бюст Клеопатри: в чому його рідкість (фото)

Білий бюст з мармуру, який знайшли археологи у місті Тапосіріс Магна, викликав жваві суперечки фахівців. Однією з гіпотез є те, що на знайденому погрудді зобразили легендарну царицю Клеопатру.

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В давньоєгипетському місті Тапосіріс Магна, археологи під час розкопок виявили невелику статуетку жінки в королівській короні. Деякі вчені переконані, що це бюст знаменитої цариці Єгипту Клеопатри, пише видання LiveSicence.

Керівниця експедиції Кетлін Мартінес припускає, що саме на цьому бюсті зобразили знамениту легендарну царицю Єгипту Клеопатру VII. Однак гіпотеза пані Мартінес викликала жваву дискусію щодо того, хто саме зображений на цій знахідці.

Знайдений бюст, який ймовірно належав цариці Клеопатрі (фото: Live Science)

ЗМІ пише, що знайдений бюст зроблено з білого мармуру та був знайдений під стіною храму. Пані Мартінес обґрунтовує свою думку, що це — цариця Клеопатра тим, що в поруч з цим бюстом було виявлено монети із зображенням цариці та інші артефакти того періоду.

Її думці опонує колишній міністр старожитностей Єгипту Захі Хавасс. Він переконаний, що погруддя було створено вже після смерті цариці, і скоріш за все, воно зображує радше римлянку, ніж єгиптянку.

Журналісти вказують, що суперечки про приналежність бюсту цариці Клеопатри базуються на тому, що знайдене погруддя має інший стиль виконання. Він є відмінним від традиційного мистецтва часів династії Птолемеїв, до якої належала відома цариця.

Попри розбіжності у поглядах вчених на цей бюст, знахідка археологів в Тапосіріс Магна становить величезний інтерес для вчених. Стародавнє місто було розташоване недалеко від Александрії, а саме воно мало релігійний статус за часів правління династії Птолемеїв.

Саме розкопки в цьому місці дозволили вчених більше дізнатися про побут, життя і культуру давніх єгиптян. Тому вчені не припиняють пошуків щодо розгадки як долі знаменитої цариці, так і місця її поховання, яке залишається невідомим до сьогодні.

Нагадаємо, Фокус писав про теорії істориків про місце поховання Клеопатри та Антонія. Ця загадка досі інтригує вчених, адже нікому не вдалося відшукати їхню гробницю. Попри це, вчені мають кілька теорій та здогадок.

Також ми розповідали про хранительку королівської династії та доньку останньої цариці Клеопатри. Клеопатра Селена ІІ, донька славетної Клеопатри VII та римського полководця Марка Антонія, прожила видатне життя, в якому вигадливо переплелися спадщини Єгипту та Риму.