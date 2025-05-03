Володіють пам'яттю предків: вчені розкрили таємницю лісів (фото)

Учені виявили докази незвичайної поведінки рослин, які кидають виклик традиційному науковому розумінню. Нове дослідження свідчить про те, що дерева можуть спілкуватися і взаємодіяти одне з одним у незвичних умовах.

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Про це пише IFLScience.

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Міжнародна дослідницька група, до складу якої входили екологи-еволюціоністи та фізики, спостерігала за трьома ялинами на півночі Італії, коли Місяць частково закрив Сонце. Вони помітили значне збільшення електричних сигналів всередині дерев і між ними, і ці сигнали стали синхронізованими.

Професорка Моніка Гальяно з Університету Південного Хреста зазначила, що така поведінка вказує на "випереджувальну і синхронізовану" адаптацію між деревами.

"Ми виявили глибшу, раніше нерозпізнану динамічну синхронізацію, не засновану на обміні речовиною між деревами, — сказав професор Алессандро Кьольєріо з Італійського технологічного інституту. — Тепер ми бачимо ліс не як просте зібрання індивідів, а як оркестр корельованих рослин".

Щоб виміряти ці реакції, команда використовувала датчики, прикріплені до дерев різного віку Фото: Monica Gagliano/Southern Cross University

Щоб виміряти ці реакції, команда використовувала датчики, прикріплені до дерев різного віку, відстежуючи електричні струми, коли іони рухалися через клітинні мембрани.

Цікаво, що зміни вперше були зафіксовані у старих деревах, які, на думку дослідників, могли стикатися з попередніми затемненнями і виробили певну форму розпізнавання або готовності. Це дозволяє припустити, що дерева можуть зберігати екологічний досвід, подібно до форми пам'яті.

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Дослідники виділили роль старих лісів у підтримці екологічної стабільності. За словами Гальяно, такі дерева можуть володіти "пам'яттю предків", життєво важливою для адаптації до змін навколишнього середовища, що посилює аргумент на користь збереження зрілих лісів замість того, щоб просто замінювати їх.

Однак не всі експерти переконані в цьому. Дехто стверджує, що зменшення освітленості під час часткового затемнення є незначним і його можна порівняти з похмурим небом, що ставить під сумнів ідею пам'яті або випереджальних реакцій. Наукова спільнота все ще не зійшлася на спільному баченні цієї поведінки.

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