Учені знайшли втрачені океани Марса: вони весь цей час залишалися на планеті

Під поверхнею Марса, мабуть, ховається величезна таємниця, яка повністю змінює наше уявлення про Червону планету. Вчені вважають, що глибоко в корі Марса замкнений величезний резервуар рідини.

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Про це повідомляє The Conversation.

На поверхні Марса досі залишається безліч слідів древніх водойм. Але найбільша загадка криється в тому, куди поділася вся ця вода. За допомогою даних місії NASA InSight вчені отримали відповідь на своє запитання. Дослідження показало, що сейсмічні хвилі сповільнюються в шарі марсіанського ґрунту на глибині між 5,4 і 8 км, а це може вказувати на наявність рідкої води на цих глибинах.

Учені кажуть, що Марс не завжди був схожим на червону пустелю. Мільярди років тому, в Нойський і Гесперидський періоди (4,1-3 млрд років тому), річки прорізали долини. Але магнітне поле Марса ослабло, що зробило його атмосферу тоншою, а більша частина поверхневої води зникла. Її частина випарувалася в космос, замерзла в полярних шапках, а також опинилася в пастці мінералів, залишаючись там і сьогодні.

Зникнення океанів на Марсі Фото: solar-system

Але випаровування, замерзання і гірські породи не можуть пояснити зникнення всієї води Марса. Розрахунки вчених показали, що цієї "відсутньої" води було б достатньо, щоб покрити всю планету океаном, глибина якого становитиме щонайменше 700 метрів, а можливо, і 900 метрів.

Нова гіпотеза дослідників полягає в тому, що ця відсутня вода просочувалася в кору Марса. Відомо, що Червона планета пережила серію потужних ударів із космосу в Нойський період. Під час бомбардування метеоритами на поверхні Червоної планети могли утворюватися гігантські тріщини, якими вода йшла глибоко під землю.

Під поверхнею температури були вищими, що дало змогу воді залишатися в рідкому стані, на відміну від тієї, яка залишилася на поверхні.

Щось хлюпається в корі Марса

Посадковий модуль NASA InSight приземлився на Марс 2018 року і зайнявся прослуховуванням надр планети за допомогою надчутливого сейсмометра. Вчені звернулися до даних апарату, щоб проаналізувати "зсувні хвилі", з їхньою допомогою було виявлено підземну аномалію. У шарі, який залягає на глибині від 5,4 до 8 км, вібрації поширюються повільніше. Цей "низькошвидкісний шар" являє собою високопористу породу, яка заповнена водою, як губка.

Дослідники підрахували, що цей "водоносний шар" Марса може містити достатньо води, щоб покрити всю планету океаном глибиною 520-780 м. Кількість цієї води в кілька разів перевищує обсяги, що містяться в крижаному щиті Антарктиди.

Також цей об'єм води узгоджується з тією самою "відсутньою" водою Марса (710-920 м), якщо відняти воду, що полетіла в космос, замерзла в крижаних шапках і укладена в мінералах.

До чого тут метеорити

Таке важливе відкриття вдалося зробити завдяки двом ударам метеоритів у 2021 році, а також марсотрясінню у 2022 році. Річ у тім, що всі ці події пройшли хвилею через марсіанську кору, як хвилі на поверхні озера.

Слід від удару метеорита 2021 року на Марсі Фото: solar-system

Ці коливання були зафіксовані сейсмометром модуля InSight. Вчені використовували ці високочастотні сигнали для картування прихованих шарів кори.

Автори дослідження зазначають, що їхні дані охоплюють тільки частину Марса. Необхідні нові місії з сейсмометрами для картування потенційних водних шарів по всій решті планети.

Майбутні марсоходи або бури можуть одного разу дослідити ці резервуари, аналізуючи їхню хімію на предмет слідів життя. Ці водні зони також потребують захисту від земних мікробів, оскільки вони можуть містити споконвічну марсіанську біологію.

Нагадаємо, річки з'являлися і зникали на Червоній планеті протягом довгого періоду. Те, що Марс був вкритий водою в далекому минулому, не означає, що водойми там були постійно, вважають учені.