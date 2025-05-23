Під стародавніми континентами Землі знайдено супермагістралі: куди вони ведуть

Нове дослідження показало, як критично важливі для зеленої економіки метали концентруються під кордонами стародавніх континентальних ядер. Вчені назвали їх справжніми "металевими магістралями".

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Про це пише Daily Galaxy.

Мідь, кобальт і рідкоземельні елементи

Доктор Чунфей Чен з Університету Маккуорі зі своєю командою виявив геологічні процеси, які створюють природні "металеві магістралі". Ними транспортуються такі цінні елементи, як мідь, кобальт і рідкоземельні елементи.

Таким чином дослідники виділили перспективні регіони для видобутку корисних копалин, що може знизити глобальний дефіцит металів, які потрібні для розвитку нових технологій.

За словами авторів дослідження, стародавні континентальні ядра, або кратони, є найбільш товстими і стабільними частинами тектонічних плит Землі. Ці ділянки, по суті, слугують фундаментом для земних континентів.

"Ці ядра є найтовстішими, чашоподібними частинами тектонічних плит. Розплави, які утворюються під їхніми центрами, будуть текти вгору і назовні до країв, тож вулканічна активність є звичайним явищем на їхніх краях", — каже Чен.

Така форма чаші впливає на те, як мантійні розплави поводяться під корою. Коли розплави підіймаються і рухаються з боків кратона, вони зазнають хімічних змін. У процесі розплави втрачають кремній і в них починають переважати карбонатні компоненти.

Процес створює умови, сприятливі для концентрації металів уздовж країв, де також переважає вулканічна активність, пропонуючи природні канали для накопичення металів в економічно значущих кількостях.

Перетворення розплавів на багаті карбонатами рідини відіграє ключову роль у транспортуванні та відкладенні металів під стародавніми континентами.

"Початкові розплави можуть нести багато критичних металів і сірки, але наші нові результати показують, що вони випадають з розплаву в міру втрати кремнезему. Це призводить до концентрації критичних металів і сірки в лінійних розташуваннях по краях товстих континентальних ядер", — додають автори дослідження.

При втраті кремнезему метали випадають з розплаву і починають накопичуватися в окремих зонах, створюючи "металеві магістралі".

Теорію вчених підтвердили зразки мантії, взяті з вулканічних регіонів поблизу кордонів кратона. У зразках були підвищені рівні сірки та міді, порівняно з іншими континентальними областями.

Виявлення вогнищ накопичення таких металів відкриває нові можливості для геологорозвідувальних робіт і видобутку корисних копалин. Поточні поставки міді, кобальту і рідкісноземельних елементів ледве встигають за світовим попитом, що робить ці висновки своєчасними і вельми актуальними.

Націлившись на ці "секретні металеві магістралі", гірничодобувні компанії могли б виявити багатші та доступніші родовища, потенційно знижуючи водночас вплив на навколишнє середовище завдяки більш цілеспрямованим зусиллям із видобутку. Таким чином, це дослідження не тільки поглиблює розуміння надр Землі, а й дає практичні рекомендації щодо забезпечення матеріалами, необхідними для просування глобального зеленого переходу.

Для чого потрібні рідкоземельні метали

Рідкоземельні метали відіграють ключову роль у сучасних технологіях і промисловості завдяки своїм унікальним властивостям. Вони широко застосовуються у виробництві високотехнологічних виробів, таких як магніти з високою магнітною індукцією, які використовуються в електроніці та медичному обладнанні. Також рідкоземельні метали необхідні для виробництва каталізаторів, які відіграють вирішальну роль у хімічній промисловості та автомобільній галузі, підвищуючи ефективність процесів і знижуючи викиди шкідливих речовин.

У сучасних зелених технологіях рідкісноземельні метали використовуються у виробництві вітряних турбін, сонячних батарей і електромобілів, де вони забезпечують високу енергоефективність і довговічність конструкцій. Крім того, ці метали відіграють важливу роль у розробці передових матеріалів і спеціалізованих сплавів, які потрібні в аерокосмічній та оборонній промисловості. Таким чином, рідкоземельні метали не тільки підтримують сучасний рівень технологічного розвитку, а й сприяють екологічній стійкості та енергоефективності в різних секторах економіки.

Нагадаємо, фізики зробили нове відкриття про рідкоземельні елементи. Вчені вважають, що магнітні пристрої, які використовують рідкісноземельні елементи, можуть стати ще більш ефективними.